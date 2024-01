Antros tapan el nombre de Piqué en las canciones de Shakira en apoyo al exfutbolista

Shakira goza de un exitoso regreso a la música tras su separación con Gerard Piqué, algo que también la mantuvo en medio de la polémica debido a las canciones que lanzó contra él revelando detalles de su ruptura. Ante esto y en un intento por ayudar al exfutbolista, se reveló en algunos antros en España habrían “modificado” los temas de la colombiana para evitar que se escuche el nombre de su expareja, algo sobre lo que ya habían mencionado en el pasado fanáticos.

Tapan nombre de Piqué en canciones de Shakira

De acuerdo con el periodista de espectáculos Javier Ceriani en el programa “Chisme No Like”, durante su más reciente viaje a España visitó algunas discotecas donde se percató de detalles poco usuales en las canciones que la barranquillera dedicó a Gerard Piqué. Indicó que se hicieron algunos cambios para evitar escuchar el nombre del también empresario, pues en ocasiones anteriores esto había desatado burlas en su contra.

“Estuve en varias discotecas y descubrí que en las canciones de Shakira censuran la palabra ‘Piqué’ y está censurada la canción de Bizarrap de Shakira cuando habla de Piqué. No soy tonto, en varios lugares le sacan la palabra ‘Piqué’, lo hacen todo mucho más liviano para que este español no sufra su ego”, dijo el también conductor.

¿Piqué prohíbe canciones de Shakira?

En octubre de 2023 medios españoles dieron a conocer que Gerard Piqué habría exigido a un DJ en un conocido club nocturno en Málaga, España, que no se escucharan canciones de Shakira mientras él estuviera en el lugar acompañado de su novia Clara Chía Martí, pues todo indica que los fans de la colombiana están dispuestos a hacerlo “pagar” por la infidelidad.

“Él no quiere echarse fotos con nadie. A Piqué le he dicho: 'Oye, una foto porfa' y me ha mirado con una cara asquerosa. Fatal. Todos los demás de la Kings League echándose fotos con la gente y tal super simpáticos. Nadie se podía acercar a Clara Chía y a Piqué. Era como máxima seguridad. Todos los porteros de la discoteca pendientes de él”, reveló uno de los presentes en la discoteca en aquel momento.