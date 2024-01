Que siempre no, Gerard Piqué anuncia su regreso al futbol: "Lo echo mucho de menos"

A poco más de un año de haber anunciado su retiro, Gerard Piqué sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en redes sociales con el que revela que volverá a las canchas próximamente. Aunque el empresario detalló que en esta ocasión será como entrenar, los rumores sobre su retorno en otro club o en la Kings League no se hicieron esperar.

Gerard Piqué anuncia su regreso al futbol

El también empresario, de 36 años, anunció su retiro en noviembre de 2022 cuando jugó su último partido como delantero del FC Barcelona, todo en medio del escándalo que se generó por su separación con Shakira y su infidelidad a la cantante con la estudiante Clara Chía Martí con quien actualmente mantiene una relación.

Gerard Piqué anuncia su regreso al futbol.

“En un nuevo año y después de pensarlo detenidamente, he decidido volver al futbol. Lo hecho mucho de menos. Esta vez no será como jugador, será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana”, se lee en el mensaje compartido por Piqué en X, antes Twitter. Algunos fans señalaron que podría retomar su carrera en otro club o que esto es parte de una estrategia para promocionar la Kings League.

¿Por qué se retiró Gerard Piqué del futbol?

En una charla con su amigo y socio, Ibai Llanos, retomada por la revista Hola, el exfutbolista reveló que uno de los motivos de su retiro fueron las dificultades que podría enfrentar en la cancha advertidas por su entonces director técnico Xavi Hernández. Aunque señaló que también deseaba enfocarse en su vida personal y proyectos que no había podido concretar por su ocupada agenda como jugador.

“Yo creo que en algún momento me apetecerá ser presidente del Barcelona, en un futuro sí que me gustaría ayudar al club de mi vida a explotar todo el potencial que tiene, pero ahora mismo no lo tengo en la cabeza, tengo ganas de hacer otras cosas, quiero tener liberar. Tener libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana ocupados con partidos me dará la oportunidad de centrarme en otra cosa”, detalló.