José Eduardo Derbez promete humor negro en El Roomie, su primer protagónico en la comedia romántica

El próximo 18 de enero se estrena la cinta El roomie y José Eduardo Derbez contó los pormenores sobre la nueva película mexicana, dirigida por Pedro Pablo Ibarra y Fiona Paloma. Indicó que es la primera comedia romántica que protagoniza y en la que los espectadores podrán disfrutar del humor negro y múltiples cameos en los que aparecen personalidades como Maite Perroni, Bárbara de Regil, Leticia Calderón, Víctoria Ruffo y Edgar Vivar.

"Es una película muy completa, muy divertida, que la van a gozar muchísimo. Tiene todo. Está muy linda", expresó el hijo del comediante Eugenio Derbez en entrevista para "Esta Mañana" del Heraldo Media Group.

José Eduardo y Herly dieron a conocer algunos detalles de la cinta. Foto: Especial

De acuerdo con el actor, esta cinta te lleva de la risa, al llanto, y genera la identificación de los espectadores con los personajes. Describe a su personaje de Roy como un hombre al que no "se le da mucho el trabajo" y no paga renta, por lo que comienza a tener un comportamiento muy particular: cambia de casa cada dos meses; sin embargo, trata de "pagarles" o "retribuir" la falta de pago con otras actividades: cocinando, ayudando a resolver situaciones.

Asimismo, Derbez comentó que es la primera comedia romántica que protagoniza y ya se sentía listo para un proyecto así.

"Me gusta mi trabajo y me gustan mucho todos los proyectos que hago, cada uno significa un reto para mí, mientras lo lea y me gusten, yo digo va", señaló.

Vivir con un roomie

De acuerdo con el actor, esta película te mueve varias fibras y plantea una realidad que viven muchas personas y es la de toparse con un roomie buenos, malos, que no trabajan y no cumplen con el pago de la renta.

Por su parte, Herly RG agregó que es muy caro vivir en la Ciudad de México, por lo que muchas personas deciden compartir gastos con amigos, conocidos o con la pareja; sin embargo, es un juego de azar porque no se sabe si funcionará o no. También considera que debería haber contratos entre los roomies para que se comprometan a pagar lo que les corresponde de renta y en el cumplimiento de otras actividades de la casa.

Asegura que es una película que mueve varias fibras. Foto: YouTube

¿De qué trata la película El Roomie?

En este filme, los espectadores podrán ver cómo se desarrolla el día a día de Vivi, una joven escritora que se ve obligada a buscar un roomie para poder pagar la hipoteca de su departamento. Sin embargo, la trama de esta historia da un giro cuando ella se da cuenta que Roy, quien es su roomie, no es constante con la renta y cambia constantemente de casa por esa razón.

Sin embargo, Vivi decide continuar compartiendo su departamento con él, ya que todas sus estrategias para "zafarse" de la renta, provocan que ella se redescubra como escritora.