Paolita Suárez: de Andrea Legarreta a Kunno, estos son los famosos que la apoyan

Luego de compartir su romántica propuesta de matrimonio, Paola Suárez, conocida por ser parte de “Las Perdidas”, recibió una brutal golpiza por parte de su ahora ex prometido José de Jesús Castro, lo que tiene a la famosa influencer en una cama de hospital con el rostro lleno de golpes.

Luego que la propia Paola transmitió en vivo desde sus redes sociales y reveló lo que le había sucedido, compartió algunas fotografías de cómo quedó luego de la golpiza, por lo que muchos famosos le mostraron su apoyo incondicional.

Sigue Leyendo:

Paola Suárez: aseguran que existen videos de la agresión que sufrió

Novio de Paola Suárez ya había sido violento con ella, revela la mamá de la integrante de "Las Perdidas"

La influencer hizo un en vivo para dar detalles de su estado de salud

Foto: IG @paolitassuarez28

Fue en su cuenta de instagram que la influencer originaria de Guanajuato compartió una imagen en donde se le puede ver acostada en la cama del hospital, con muchos golpes en el rostro y el cuerpo, en dicha publicación Paolita dedicó un último mensaje a quien le juraba amor eterno.

“No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que Estoy apunto de perder el ojo me quebraste 2 costillas y me agarraste a patadas en el suelo nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, escribió Paolita

Con esta foto dedicó un último mensaje a su ex prometido.

Foto: IG @paolitassuarez28

Ante esta imagen tan alarmante varios famosos mostraron su total apoyo a la influencer, quien se encuentra en un nosocomio recuperándose, algunos de ellos piden a la leonesa que denuncie la agresión de la que fue víctima.

Entre los famosos que mostraron el apoyo a Paolita fue la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta quien aseguró le duele el alma verla así, además deseó, una pronta recuperación a la influencer.

Foto: IG @paolitassuarez28

También Galilea Montijo, Gomita, Brenda Zambrano y la integrante de JNS Karla Díaz dedicaron mensajes a “La Patas” como también es conocida, pues la cantante la ha invitado en varias ocasiones a su programa Pinky Promise.

Foto: IG @paolitassuarez28

Mientras que el periodista Mich Ruvalcaba, así como los influencers Kunno, Un tal Fredo, Fernanda Blaz, La Jose y el resto de sus amigas le dedicaron mensajes mostrando su apoyo incondicional y cariño.

Foto: IG @paolitassuarez28

Mientras tanto en "X" antes Twitter la cantante y compositora Paty Cantú pidió justicia para Paola Suárez pues desea que no quede impune la agresión de la que fue víctima la madrugada de este miércoles 10 de enero.

Foto: "X" @patycanru

Desde la cama del hospital y con el rostro lleno de golpes y sangre, Paola Suárez rompió el silencio y dio algunos detalles de lo que le sucedió aquella noche en la que podría haber sido la más feliz de su vida, sin embargo, se convirtió en una pesadilla.

Paola hizo una transmisión en vivo en donde reveló que su agresor le fracturó dos costillas, además que la golpeó con un vaso en el rostro y cómo éste no se estrellaba le seguía pegando hasta lograrlo, también confesó que la agarró a patadas.

“Traigo las costillas fracturadas, y lo del ojo, me duele mucho la cabeza, traigo muchas bolas de que me daba trompones en la cabeza y yo me tapaba y luego con un vaso me pegó en la cara, pero no se estrellaba el vaso…” contó Paola