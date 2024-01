Paola Suárez: aseguran que existen videos de la agresión que sufrió

La tarde de este miércoles 10 de enero, luego de haberse hecho viral el video en donde le propusieron matrimonio a Paola Suárez, conocida por ser una de “Las Perdidas”, sin embargo, horas más tarde se dio a conocer que ésta se encontraba muy grave en un hospital.

Desde el nosocomio, Wendy quien es una de las mejores amigas de Paola, confirmó que “La Patas” como también es conocida se encontraba muy delicada, luego de haber protagonizado una fuerte pelea con el hombre que horas antes le propuso matrimonio, además la ex participante de La Casa de los famosos México, dio detalles de lo que sucedió y aseguró que existen videos.

Sigue Leyendo:

Paola Suárez: ¿Cuál es el estado de salud de la influencer hoy jueves 11 de enero?

Wendy está muy consternada por lo que le pasó a su amiga.

Foto: IG @paolitasuarez28

Luego de estar con Paola en el hospital, Wendy, Salma y otras amigas de Paola regresaron a la casa de la ex participante de La Casa de los Famosos México y desde ahí hicieron una transmisión en vivo en donde se le vio muy conmovida a Guevara.

Y es que, de acuerdo con Wendy, está muy triste y enojada por lo que le pasó a su mejor amiga, pues asegura que nada justifica la agresión tan fuerte en contra de Paola, sin embargo, la perdida reveló algunos detalles de lo que le sucedió a su gran amiga.

Paolita ya compartió las primeras imágenes desde el hospital.

Foto: IG @paolitasuarez28

Luego de comenzar a contar qué fue lo que sucedió y revelar que existen videos pues Paola cuenta con cámaras de seguridad en su casa, Wendy se mostró muy conmovida y estuvo a punto de llorar pues asegura que le da mucho sentimiento imaginar todo lo que su amiga tuvo que vivir esa noche.

“Ropero, estaba cerrando su coche, estaba sacando no sé qué cosas y en eso se ve a lo lejos Paola que viene caminando, con toda la blusa rota, los pechos de fuera y toda sangrada y descalza, siento bien feo por qué me la imagino sola, la jota tiene que pasar 4 o 5 calles para llegar a casa de Ropero y terrenos de pura tierra…” dijo Wendy

Por otra parte, Wendy desea que su amiga ya no retome su relación amorosa con su agresor y deja claro que no está de acuerdo en la violencia que sufre Paola o cualquier mujer y mujer trans, pues nada justifica la violencia.

Desde la cama del hospital y con el rostro lleno de golpes y sangre, Paola Suárez rompió el silencio y dio algunos detalles de lo que le sucedió aquella noche en la que podría haber sido la más feliz de su vida, sin embargo, se convirtió en una pesadilla.

Paola hizo una transmisión en vivo en donde reveló que su agresor le fracturó dos costillas, además que la golpeó con un vaso en el rostro y cómo éste no se estrellaba le seguía pegando hasta lograrlo, también confesó que la agarró a patadas.

“Traigo las costillas fracturadas, y lo del ojo, me duele mucho la cabeza, traigo muchas bolas de que me daba trompones en la cabeza y yo me tapaba y luego con un vaso me pegó en la cara, pero no se estrellaba el vaso…” contó Paola