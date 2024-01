Muere apuesto actor italiano a los 23 años tras terrible accidente y nueve días en coma

La industria del espectáculo internacional se vistió de luto este miércoles 10 de enero debido a que se dio a conocer el desafortunado fallecimiento del apuesto y reconocido actor italiano, Adam Jendoubi, quien perdió la vida a los 23 años de edad tras haber permanecido nueve largos días en coma a raíz de un aparatoso y misterioso accidente en motocicleta, por lo que, como era de esperarse, el doloroso fallecimiento del también modelo conmocionó a toda la farándula italiana.

La noticia de la muerte de Adam Jendoubi, quien será recordado por haber brillado en la aclamada cinta "La paranza dei bambini", fue confirmada por su hermano, Habib Jendoubi, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras de despedida a su consanguíneo, además, detalló que el histrión donó sus órganos, decisión que había tomado desde que cumplió 18 años de edad.

Adam Jendoubi tan solo tenía 23 años de edad. Foto: IG: adamjendoubi_official

“Espero que hayas terminado de sufrir, has demostrado que eres un león y en definitiva un verdadero hombre con valores y principios al elegir a los 18 años que el día de tu muerte querías donar tus órganos y así se hizo. Hoy mi vida cambia por completo, porque tú, mi hermano, ya no estarás a mi lado, pero sé que me echarás de menos y me protegerás siempre. Ahora quiero darte un último adiós y recordar en mi vida que nadie muere en la tierra mientras viva en el corazón de los que quedan y tú vives y vivirás siempre en mí. Descansa en el poder, buen viaje” fue el texto con el que Habib Jendoubi despidió a su hermano.

¿Por qué fue misteriosa la muerte de Adam Jendoubi?

Fue durante las primeras horas del pasado 1 de enero cuando el joven actor de 23 años fue localizado completamente inconsciente en una calle de Nápoles, Italia y según se informó, el también modelo presentaba diversas heridas provocadas en un accidente que sufrió en su propia moto, la cual, también fue localizada en el sitio, sin embargo, las autoridades no se explicaban cómo sucedió el accidente pues no hubo otras unidades involucradas.

Adam Jendoubi era conocido como "El Nuevo Rostro de Napolés". Foto: IG: adamjendoubi_official

Cabe mencionar que, debido a que todavía presentaba signos vitales cuando fue localizado, el actor fue trasladado a un hospital de la ciudad napolitana donde se le practicaron distintos estudios que descartaron que el joven estuviera bajo los influjos del alcohol o alguna otra sustancia al momento del accidente, no obstante, se confirmó que había sufrido un paro cardiaco que lo hizo caer en coma, estado en el que permaneció por nueve largos días tratando de luchar por su vida hasta que finalmente perdió la batalla.

Adam Jendoubi donó sus órganos tras su muerte. Foto: IG: adamjendoubi_official

Como se dijo al principio de esta nota, el fallecimiento de Adam Jendoubi conmocionó a toda la farándula italiana y durante las últimas horas decenas de celebridades se han sumado con mensajes de despedida para el actor, destacando la del escritor Roberto Saviano, quien lamentó la partida de un joven tan talentoso, quien era catalogado por los medios como “El Nuevo Rostro de Nápoles”.