Mane de la Parra fue hospitalizado de emergencia: ¿cuál es su estado de salud?

La mañana de este miércoles 10 de enero el gremio del espectáculo ha encendido sus alertas luego de que se confirmara que Mane de la Parra fue hospitalizado de emergencia, algo que generó temor entre sus miles de fans, pues el querido cantante y actor mexicano fue quien dio el aviso de su delicado estado de salud mediante sus redes sociales.

Fue a través de sus historias de Instagram que el artista compartió un par de fotografías en las que se le podía ver desde una camilla, pero para no generar temor mayor, De la Parra envió un mensaje a sus seguidores en el que a su vez dio a conocer que se trataba de algo no demasiado grave.

Mane de la Parra estuvo en el hospital y lo acompañó su familia. Foto: IG

"Nos tocó hospital, nada grave, pero qué importante es sentirse bien. Un abrazote para todos los que están batallando con mejorar su salud y un agradecimiento para todos ellos que los ayudan", puso Mane a través de sus stories, en donde además publicó una imagen en la que aparece con su papá, que lo habría ido a cuidar.

Más tarde se supo que la afección que llevó al artista a pisar el nosocomio estuvo relacionada a una oclusión intestinal causada por una colitis aguda. Horas después de que se supo del diagnóstico, el famoso ya fue dado de alta y se encuentra descansando en su casa, en donde ahora deberá cuidar con peculiar atención su alimentación.

Mane de la parra reveló que no era nada grave. Foto: IG

Gracias por sus mensajes, ya estamos en casa, de vuelta, fue una cosa gástrica. Pasamos unas horas en el hospital, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que tenían que estar y ahorita estaremos bien. Nada mas tengo que cuidar la panza, fueron muchos días de comer mucha porquería. Gracias por sus mensajes y bueno, me dijeron que a descansar y cuidar la pancita", escribió Mane de la Parra en sus redes.