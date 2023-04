Los productores encasillan a Mane de la Parra en las telenovelas, pero él quiere llegar al cine

Madrid.- Con más de 10 años en la industria del entretenimiento, Mane de la Parra ha hecho televisión y teatro, pero poco cine, ya que los productores lo encasillan sólo como actor de telenovelas, cuando considera que tiene la experiencia para llegar a la pantalla grande.

“Será interesante regresar al cine porque ya me he formado más y tomar un personaje en esa área es un sueño que he buscado desde hace mucho tiempo. Pero he hecho muchas telenovelas y los productores me asocian a eso y me ha costado trabajo… pero también pensaba en eso del teatro musical e huge ‘Mentiras’ dos años”, recordó.

Quiere la oportunidad de llegar a otro rango actoral. FOTO: Especial.

Mane debutó en el cine en 2012 en la película El cielo en tu mirada, y aunque ha tenido un par de participaciones más pequeñas, le gustaría hacer más cosas, por eso esta feliz de un nuevo proyecto que lo llevaría al séptimo arte. Actualmente tiene un proyecto en puerta para filmar en septiembre, de trata de una película norteamericana, que será hablada en inglés y español. Espera que esta vez, no se le complique la agenda, ya que en otras ocasiones que ha intentado filmar una historia, le llega una telenovela.

El actor también busca personajes más complejos, de hecho le gustaría dar vida a un villano y poder mostrar otro tipo de rangos actorales, ya que siempre le dan papeles más nobles.

Tampoco deja la música de lado, está feliz de participar en la edición X de los Premios Platino como cantante. Además, llegó días antes para formar parte de otras actividades, como el tercer Encuentro de Estrellas, un torneo de futbol en donde ganó el trofeo del Máximo goleador, al anotar dos tantos. Este es un juego con causa y a él le gusta formar parte de estos proyectos.

