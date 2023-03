Mane de la Parra revela que vivió corrupción en la Liga MX y esto frenó su carrera de futbolista

Actualmente, Mane de la Parra tiene 40 años y se le conoce desde hace varios años por haber incursionado en la música y la actuación. Destacado en ambas facetas, Mane ha sabido sacar buen provecho de su talento para participar en telenovelas, series de TV y películas, llegando incluso al teatro y, claro está, pasando por el mundo de la música también.

A pesar de ser un hombre feliz en estas facetas, no siempre fue su máximo sueño. Hace más de dos décadas, cuando apenas era un adolescente y luego, ya con la mayoría de edad cumplida, Mane de la Parra añoraba y ponía todo su empeño en ser futbolista profesional, algo para lo que tenía talento suficiente para destacar.

Lamentablemente ese camino se cortó a sus 20 años. Las razones fueron reveladas recientemente por el actor, quien confesó vio truncada su carrera en el balompié debido a la corrupción que impera en el futbol mexicano.

Así fue como lo platicó Mane de la Parra en un par de entrevistas concedidas a canales de YouTube. En éstas, el joven recordó su paso por las inferiores de Pumas y Atlante, escuadras que en ese entonces estaban en el máximo circuito y donde padeció a entrenadores que le pidieron dinero para ser debutado en la ahora conocida como Liga MX.

Ante ese suceso, Mane confesó también que su respuesta fue un rotundo "no" y que se sorprendió de la corrupción imperante en el futbol nacional, razones por las cuales dejó su sueño de futbolista pues se decepcionó de este proceso.

La primera entrevista donde relató el tema fue en el canal de Youtube "La Capitana", dirigido por Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado. Ahí platicó de su paso por Pumas.

En su revelación, de la Parra indicó: "Yo fui futbolista profesional hasta los 20 años. Yo toda la vida quise ser futbolista, viví de ello varios años, por muchas cosas (lo dejé), entre ellas la triste corrupción que hay en ligas inferiores. Llegué a Primera A y jugué en Pumas y jugué en Atlante. Estuve en Pumitas hasta Primera A".

Y como lo de Pumas no pareció ser suficiente, se dio cuenta que este sistema para debutar futbolistas se instala en otros equipos, algo que le volvió a pasar en el Atlante. Así lo confesó en el canal de Youtube "Abre la Caja de", creado por la cantante Isabel Lascurain, donde habló de su paso al Atlante y que le hizo padecer hasta el nombre, por llevar el apellido Borja.

"Me voy al Atlante y juego bien, me querían debutar en Primera A, me registran y ya que están en eso me dice el técnico, que fue jugador profesional, ¿oye pero cuánto me vas a dar?, y yo dije '¿cuánto te voy a dar, por qué? Tengo desde los cinco años jugando todo el día hasta los 19 años, pero ¿cómo funciona esto?'", comentó De la Parra.