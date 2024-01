"Mamá, ya deja de grabar": Aracely Arámbula deja ver a sus hijos como nunca antes

Una de las parejas más llamativas en la historia de la farándula mexicana fue la conformada por Luis Miguel y Aracely Arámbula, quienes iniciaron un intenso romance en el año 2005, mismo que duró alrededor de cuatro años y durante ese tiempo, la pareja tuvo dos hijos: Miguel y Daniel, nacidos en 2007 y 2008, respectivamente.

Han pasado casi 20 años desde que Aracely Arámbula vivía aquel profundo romance y actualmente, la fiel prueba de que ese amor existió son sus hijos, quienes constantemente se encuentran en el ojo público, esto a pesar de que desde pequeños han sido ocultados de las cámaras por seguridad, una defensa especialmente hecha por su madre.

Aracely Arámbula ha dejado ver los rostros de sus hijos en muy pocas ocasiones. Foto: archivo

En diversas ocasiones Arámbula ha expresado su deseo de proteger la intimidad de sus hijos de la atención mediática, esto a pesar de que Arámbula es una figura pública al igual que Luis Miguel, pero sin importar que ella sea un "imán" de reflectores, lo cierto es que la famosa ha tomado medidas para resguardar la vida privada de sus hijos, evitando exponerlos públicamente en eventos y redes sociales, hasta hace unos años, tal y como se muestra en este video, donde la actriz graba al pequeño Daniel en un momento íntimo y personal.

Esto debido a que la famosa publicó un video en redes sociales, el cual ahora circula en diversas cuentas, a través del cual se puede ver el momento en que la famosa celebra que le están cortando el cabello a su hijo menor, al tiempo que el menor le dice "Mamá, ya deja de grabarme".

"Dani dice que todo quiero grabar, pero no te rías de lo mío, yo también corto el pelo bien, no lo corto tan mal, el quería que le cortara el cabellito, mi amor", se escucha decir a Arámbula en el video que generó miles de reacciones y del cual no se tiene fecha exacta de publicación.