Aracely Arámbula le da un nuevo golpe a Luis Miguel, así impediría que sus hijos convivan con el cantante

Nuevamente la famosa actriz y cantante, Aracely Arámbula se convirtió en tema de conversación en la industria de la farándula después de que se informara que no cobró los más de 28 millones de pesos que depositó su ex, Luis Miguel, para la manutención de los dos hijos que tienen en común.

Ahora la protagonista de telenovelas como "La madrastra" y "El señor de los cielos" volvió a dar de qué hablar después de que se ventilara la verdadera razón por la que no recibió los millones de pesos que envió "El Sol de México" a sus hijos. La información dejó en completo shock a todos.

¿Cómo se llevan Luis Miguel y Aracely Arámbula?

En la reciente transmisión del programa de espectáculos "Con Permiso" los conductores Juan José Origel y Martha Figueroa revelaron que Luis Miguel sí realizó un pagó a Aracely Arámbula por la manutención de sus dos hijos que tienen en común, sin embargo, la actriz no habría cobrado los millones de pesos.

En ese sentido "Pepillo" Origel destapó que la actriz conocida como "La Chule" tomó la controversial decisión pues no quiere que sus hijos convivan con el intérprete de "La incondicional" y "Ahora te puedes marchar". Las declaraciones generaron opiniones divididas entre los fans.

"Fue confirmada por los abogados (que no cobró el dinero). Dicen que si recoge el dinero tiene la obligación de soltarle a los hijos", dijo "Pepillo" Origel.

Ante esta situación los conductores de "Con Permiso" dijeron que es lamentable el escándalo que están protagonizado Aracely Arámbula y Luis Miguel, pero desearon que pronto se de una solución por el bienestar de los pequeños.

¿Cómo se llaman los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel?

Durante el tiempo que estuvieron juntos Aracely Arámbula y Luis Miguel tuvieron la dicha de procrear a dos hijos: Daniel y Miguel. Tras su separación la actriz contó que su ex no tiene ninguna relación con los pequeños e incluso ventiló que no se hacía responsable económicamente.