Aracely Arámbula: aseguran que rechazó los millones de dólares que le depositó Luis Miguel, "no recogió el dinero"

En las últimas semanas la famosa actriz, Aracely Arámbula y el reconocido cantante, Luis Miguel han estado en boca de todos después de que circulara la información que confirma que él hizo un deposito por varios millones de pesos para la manutención de los hijos que tienen en común.

Fue hace varios años cuando "La Chule" y "El Sol de México" confirmaron que tenían una hermosa relación sentimental la cual desafortunadamente no terminó de la mejor manera. Durante este tiempo la pareja dio vida a dos hijos, quienes hasta el memento se mantienen alejados de la industria.

Al parecer la actriz no ha utilizado el pago. Foto: Especial

Aracely Arámbula no recibió el dinero que le envió Luis Miguel

En la reciente transmisión del programa de Unicable "Con Permiso", Juan José Origel, conocido en la industria como "Pepillo", sorprendió a todos los seguidores al dar más detalles sobre la nueva polémica entre Aracely Arámbula y Luis Miguel.

Sin guardarse nada el exconductor de "Ventaneando" y "La Oreja" confesó que Aracely Arámbula no cobró los más de 28 millones de pesos que depositó Luis Miguel para la manutención de sus hijos. El periodista reconoció que el trabajo de los abogados fue en vano.

"Tanto que trabajaron los abogados para que Luis Miguel soltará toda la lana, "La Chule" lo dejó, no recogió el dinero", contó.

Fue hace unos días cuando distintos medios de la farándula informaron que Luis Miguel hizo un millonario pago para cubrir la manutención de sus hijos. En una entrevista Aracely Arámbula dijo que desde hace varios años su exesposo no se había hecho cargo de los pequeños que procrearon.

¿Cuántos hijos tuvieron Aracely Arámbula y Luis Miguel?

Durante el tiempo que estuvieron juntos Aracely Arámbula y Luis Miguel tuvieron la dicha de procrear a dos hijos: Daniel y Miguel. Tras su separación la actriz contó que su ex no tiene ninguna relación con los pequeños e incluso ventiló que no se hacía responsable económicamente.