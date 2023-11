Aracely Arámbula reacciona a la supuesta boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas: "una pareja fenomenal"

La famosa cantante, Aracely Arámbula se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista para un programa de televisión transmitido en España en la que habló de todo lo relacionado con su expareja, Luis Miguel, uno de los cantantes más famosos en México.

Sin guardarse nada la también actriz conocida como "La Chule" reaccionó de una peculiar manera el rumor de una posible boda entre su expareja y la guapa modelo, Paloma Cuevas. Ambos tiene un intenso romance desde hace unos meses, por lo que ha comenzado a circular la versión de que estarían en planes de llegar al altar.

La mañana del lunes 20 de noviembre el programa matutino "Sale El Sol" compartió una parte de la entrevista que concedió Aracely Arámbula para el programa de televisión "Fiesta". La cantante y actriz habló por primera vez de la relación que tiene Luis Miguel con Paloma Cuevas.

Durante la plática la intérprete de "La rebelión", "Los miserables" y "Las vías del amor" tuvo una peculiar reacción al hablar de la posible boda del cantante conocido como "El Sol de México" con la modelo, Paloma Cuevas. Su declaración inmediatamente se volvió viral.

Entre risas, Aracely Arámbula confesó que es un tema del cual no le corresponde hablar, sin embargo, detalló que Luis Miguel y Paloma Cuevas forman una pareja fenomenal, pues tienen bastante en común. Terminó con la polémica al decir que son un noviazgo muy lindo.

"(Risas) No me corresponde decirlo, me parece una pareja fenomenal, ellos se parecen mucho. Hasta linda pareja me parece que hacen", dijo La Chule.