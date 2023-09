'V' de BTS presenta el video de 'Slow Dancing', su nuevo tema como solista en Layover

Kim Taehyung, conocido cariñosamente como "V" por los fanáticos de BTS, sigue dejando huella en la industria de la música con el lanzamiento de su videoclip "Slow Dancing", que forma parte de su álbum debut en solitario titulado "Layover". Este nuevo lanzamiento se suma a los dos videos previamente estrenados, "Love Me Again" y "Rainy Days", consolidando aún más la creciente carrera en solitario de este talentoso artista.

El nuevo videoclip "Slow Dancing" ha generado un impacto masivo en la comunidad de ARMY y más allá. En cuestión de segundos, V logró romper récords de reproducciones con un teaser que mostraba al cantante inmerso en el mar de una paradisíaca playa. Estos breves fragmentos anticiparon la experiencia profundamente personal que representa para V su primer álbum en solitario.

Reflexiones sobre "Layover"

En una reciente entrevista en el programa "You Quiz on the Block", V compartió sus reflexiones sobre "Layover", afirmando que su álbum es una escala en su vida. Explicó que no ve un camino directo hacia su destino final y que el título del álbum refleja su proceso de autoexploración y crecimiento personal.

"Creo que no hay una línea recta hacia el destino final de mi vida. Así que el título del álbum implica que yo, que había estado corriendo sin parar, miro hacia atrás y pienso en lo que soy bueno, en lo que me gusta, y en llegar a ese destino a un ritmo más lento/constante", expresó V.

Este lanzamiento en solitario de V se produce en un momento en el que BTS se encuentra en pausa debido al servicio militar obligatorio de algunos de sus miembros, permitiendo que cada integrante del grupo explore sus talentos individuales. V ha demostrado su versatilidad como solista y su habilidad para conectar con su audiencia de manera profunda a través de su música y sus visuales.

