José Manuel Aguilera: "No es tan fácil hacer música, la inspiración no llega todo el tiempo"

Aunque para José Manuel Aguilera, guitarrista y fundador de La Barranca, es más importante medir su carrera con el número de discos (tienen 12 álbumes de estudio), agradece llegar un año más al Teatro Metropólitan para celebrar 28 años en la industria.

“Lo que celebro es la música que hemos hecho, esto nos permite echar mano de un repertorio muy vasto, podríamos hacer cuatro shows diferentes y en ninguno repetir una canción. Por un lado tenemos ese stock y esas cartas de las cuales queremos echar mano al armar el setlist”, señaló el músico.

Sin embargo, reconoce que no es tan fácil hacer música o más bien la inspiración no llega todo el tiempo, por eso tiene varias letras inconclusas o muchas otras que no vieron la luz, porque sabía que no estaban completas. Pero esa pasión con la que trabaja, lo llevan a crear un tema hasta en cinco años.

“Algunas de plano las abandonamos y otras las vas trabajando hasta que encuentras una solución que no tenías tiempo atrás. Un ejemplo claro es ‘Centella’, sentía que no estaba lista, hasta que por fin salió en el disco ‘Providencia’ y hoy es una de las favoritas del público”, contó.

El concierto que darán en el Teatro Metropólitan es este 9 de septiembre y aseguró que no tendrán invitados para no repetir eventos pasados, prefiere tocar la banda completa y recordando los éxitos que han labrado en todos estos años.

Además, estar en este recinto es un grato triunfo, ya que es el mismo lugar donde ha visto a varios de sus grupos favoritos.

“Es un foro hermoso que tiene la posibilidad de que las bandas suenen y se vean increíblemente bien. También tiene su elegancia, porque su arquitectura es muy específica y sobre todo me gusta porque he visto a grupos que admiro en este lugar”, finalizó.

dhfm