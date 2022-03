Café Tacvba: ¿Qué dice realmente la canción "Chilanga Banda"? | Historias del rock

Muchas veces hemos cantado algunos temas en inglés, que gracias a su ritmo hasta la bailamos sin pensarlo y seguramente no sabemos ni lo que dice. Esto es algo que también pasa con una canción en español.

Estamos hablando de “Chilanga banda”, hermosa rola escrita en 1994 por el compositor y cantante mexicano Jaime López e internacionalizada por el grupo Café Tacvba en su disco “Avalancha de éxitos”, de 1996.

Jaime López, junto a José Manuel Aguilera de la "La Barranca", incluyeron el tema en el álbum “Odio Fonky, tomas de buró'', editado en 1995.

Sin embargo, gracias a la gran proyección del grupo Café Tacvba, la canción se convirtió en un verdadero fenómeno en toda Hispanoamérica, sin importar que muchos mexicanos sepan del todo que dice la rola.

¿Qué dice “Chilanga banda?

Esta canción está escrita en lo que podemos describir en una lengua callejera de la capital mexicana. En primera hay que decir que “chilanga banda” significa “pandilla mexicana o de la Ciudad de México” (en ese entonces del Distrito Federal).

A continuación te ponemos cada estrofa en un español común para que entiendas cada palabra y puedas checar el significado de la rola.

Ya chole, chango chilango | Ya fue suficiente, chavo mexicano (chavo o joven de la capital).

Qué chafa chamba te chutas | Qué mediocre trabajo que haces.

No checa andar de tacuche | No te queda bien andar de traje.

Y chale con la charola | Y menos con una placa de policía.

Tan choncho como una chinche | Tan gordo como una chinche.

Más chueco que la fayuca | Más ilegal que el contrabando.

Con fusca y con cachiporra | Con pistola y cachiporra.

Te pasa andar de guarura | Te gusta andar de policía.

Mejor yó me echo una chela | Mejor yo me tomo una cerveza.

Y chance enchufo una chava | Y quizá conquistó a una chica.

Chambeando de chafirete | Trabajando de taxista.

Me sobra chupe y pachanga | Me sobran tragos y fiestas.

Si choco saco chipote | Si choco, arregló el golpe.

La chota no es muy molacha | La policía no es muy digna.

Chiveando a los que machucan | Intimidando a los que atropellan.

Se ven morder su talacha | Aceptar un soborno es su labor.

De noche caigo al congal | En la noche voy al burdel.

No manches dice la changa | "No le creo", dice la señora.

Al choro de teporocho | Mentiras de borracho.

En chifla pasa la pacha | Rápidamente se pasa la botella.

Pachuco, cholos y chundos | Pandilleros, mestizos e ignorantes.

Chichinflas y malafachas | Soplones y sospechosos.

Acá los chómpiras rifan | Acá los rateros prevalecen.

Y bailan Tíbiri-Tábara | Y bailan Tíbiri-Tábara (canción de La Sonora Matancera).

Mi ñero mata la bacha | Mi amigo se acaba el cannabis.

Y canta la cucaracha | Alucina el muchacho.

Su choya vive de chochos | Su cabeza vive de drogas.

De chemo, churro y garnachas | De pegamento, porros y fritangas.

Tranzando de arriba abajo | Estafando de arriba abajo.

Ahí va la chilanga banda | Ahí va la pandilla mexicana.

Chinchin si me la recuerdan | Y si me entero que me mientan la madre.

Carcacha y se les retacha | Pues se la regreso.

SIGUE LEYENDO

La noche que Soda Stereo dio un concierto en una panadería de Ecatepec | VIDEO

La Maldita Vecindad: ¿A qué se refiere la frase "a comer pancita con los agachados"?

Nirvana sí tocó en México y esta es la historia de su única presentación | CONCIERTO COMPLETO