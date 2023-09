Tano Elizalde, el primo de Valentín Elizalde, nuevamente en problemas, esto es lo que sabemos

Valentín Elizalde y Tano tuvieron una buena relación. FB/bandaguasavenaoficial

Tano Elizalde es uno de los personajes más polémicos de México, su relación con la muerte de Valentín Elizalde ha hecho que gane odio entre los internautas que se dedican a crear memes sobre algunas facetas de su vida, pero independientemente de eso el artista sigue trabajando y saca adelante a la Banda Guasaveña.

En las ultimas horas de este 5 de septiembre circuló en redes sociales un comunicado de la empresa Odisea, una agencia de relaciones publicas y de comunicaciones que aseguran que el músico no cumplió con algunas de las responsabilidades que tenían y que dejó de realizar eventos programados.

El comunicado de la empresa. Captura de pantalla IG/odiseacomunicacion

“Queremos informarle que la colaboración entre la agencia Odisea Comunicación y el Señor Fausto “Tano Elizalde” y su Banda Gusaveña de Valentín Elizalde ha llegado a su fin. Lamentablemente, no se han cumplido los acuerdos establecidos, específicamente la negativa de realizar la presentación pactada en San Rosa Xojiac el próximo 01 de enero del 2024”, es lo que dieron a conocer en un comunicado.

Después hicieron énfasis en que los artistas abusaron de la confianza de los clientes de Odisea por lo que los llamaron “personas no gratas” y para culminar con su descripción recomendaron no trabajar con ellos, pues no garantizaban su ética profesional, palabras que impactaron a la audiencia.

Tano Elizalde es pareja de la viuda de Valentín Elizalde

Fue en 2021 cuando una noticia reformó la idea de la presunta envidia que le tenía Tano a Valentín, pues compartió que estaba por contraer matrimonio con Gabriela Sabag, quien fue esposa de “El Gallo de Oro”, pero que ahora está relacionada sentimentalmente con Fausto.

Tano es el encargado de la banda. Captura de pantalla IG/odiseacomunicacion

El primo de Valentín Elizalde reveló que estaba muy feliz y enamorado pues además la hija de la estrella grupera y Gabriela Sabag les daba su bendición y aprueba la relación que sostienen desde hace algunos años. Pero no todos estuvieron de acuerdo con lo que pasaría.

Hay que recordar que también se especuló una petición del “Flaco’ Elizalde”, hermano de Valentín quien pidió a las autoridades reabrir el caso de la muerte del famoso, pues señala a su primo Tano como posible responsable del homicidio y pide a los responsables indagar sobre lo que realmente pasó el 25 de noviembre del 2006 en Reynosa, Tamaulipas.

Otra de las cosas que dijo es que Tano estuvo lucrando con el nombre de Valentín, después de la muerte del “Gallo de Oro” y que , además, anduvo en búsqueda de los derechos de autor y que llegó a ofrecerles dinero a sus sobrinas con tal de que le firmaran documentos para quedarse con todo el legado de “El Vale”.

