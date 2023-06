Valentín Elizalde quería hacer esta canción en hip-hop y estos eran sus planes

Valentín Elizalde es uno de los cantantes que ha dejado un profundo dolor en el corazón de sus seguidores y de su familia, en la actualidad circulan en redes sociales varios videos del "Gallo de oro", apodo con el que fue conocido en la industria, algunas de las grabaciones son de momentos relevantes de su profesión y otros más en donde cuenta secretos que poco a poco van saliendo a la luz.

Recientemente se difundió en TikTok que Valentín Elizalde tenía bastantes planes para su carrera artística, en los que incluía cosas que para su época eran revolucionarias, uno de los proyectos con los que soñaba era con crear una de sus populares melodías, pero fusionada con el género hip-hop.

La canción que Valentín Elizalde quería llevar a otro nivel era “Vete ya”, una de las piezas más reconocidas en voz del sonorense, el sencillo fue lanzado en 2003 y fue parte del disco “Mi satisfacción”, aunque nunca salió la versión que según la estrella grupera ya estaba en pláticas por llevarse a cabo.

“Va a salir el otro año, aunque no te digo la fecha exacta porque me vería mal y no hay certeza de la fecha, el dueto con Mario Quintero (Los Tucanes de Tijuana) y el de hip-hop ya está la canción, pero la vamos a hacer en hip-hop”, es lo que se escucha de Valentín Elizalde al ser cuestionado por las cámaras de VideoRola.