Michelle Salas sacude las redes al compartir su ceñido outfit de licra para hacer ejercicio

Michelle Salas acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que difundió una serie de videos en su perfil oficial de Instagram con las que enloqueció a sus miles de seguidores pues para empezar resulta que la hija de Luis Miguel impuso tendencia para el gym con un ceñido outfit de licra, además, la reconocida modelo reveló cuáles son algunos de los ejercicios que realiza para conservar la espectacular figura que la caracteriza, por lo que dichas imágenes causaron un gran furor y como era de esperarse se llevó cientos de halagos por su arrolladora belleza.

Estas publicaciones de Michelle Salas en cuestión fueron realizadas a través de su perfil oficial de Instagram donde los últimos días ha estado más que activa compartiendo todos los pormenores de un viaje que realizó a las paradisiacas playas de Turquía y aunque se encuentra en dicho lugar por motivos laborales, la modelo también ha aprovechado su tiempo libre para relajarse, asistir a algunas fiestas y por supuesto para derrochar estilo.

Michelle Salas ha derrochado estilo durante su viaje a Turquía. Foto: IG: michellesalasb

Durante su estancia en Turquía, Michelle Salas ha sorprendido a sus fans con impactantes looks para la playa, así como distintas fiestas y eventos a los que ha asistido, no obstante, hace apenas unas horas también demostró que se puede derrochar estilo en el gimnasio pues la también hija de Stephanie Salas marcó tendencia sport con un ceñido look de licra.

Michelle Salas presume su figura con ajustado look sport

Pese a que Michelle Salas salió de fiesta, la también influencer demostró que es sumamente disciplinada cuando se trata del cuidado de su figura pues dejó ver que desde muy temprano visitó el gimnasio para ejercitarte, no obstante, antes de iniciar su rutina presumió el espectacular look estaba utilizando y para ello posó frente a un espejo del gimnasio.

El outfit en cuestión con el que la hija de Luis Miguel marcó tendencia sport se trataba de un ceñido conjunto de licra en color verde lima, el cual, estaba compuesto por un crop top estilo halter strap que tenía un pronunciado escote en la zona del busto, además, de unos entallados leggins de talle alto y dicha prenda le permitía moverse con completa seguridad al momento de realizar sus ejercicios por lo que dicha prenda es ideal para tu próxima visita al gym.

Cabe mencionar que, debido a que Michelle Salas realizó un poco de yoga apareció descalza, sin embargo, en otro video que publicó se dejó ver haciendo algunos ejercicios con bandas elásticas y fue aquí donde apareció usando calcetas de color blanco.

Michelle Salas es considerada como todo un gurú de la moda. Foto: IG: michellesalasb

Como era de esperarse, estos videos de Michelle Salas causaron un gran furor entre los casi dos millones de seguidores que ostenta en plataformas digitales, quienes se encargaron de llenar de halagos a la bella modelo de 34 años de edad, quien también recibió comentarios positivos por su depurado sentido de la moda.

