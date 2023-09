VIDEO: ¿Gerard Piqué le pide perdón a Shakira? así habló el exfutbolista de su infidelidad con Clara Chía

Shakira y Gerard Piqué tienen un año separados, esto en medio de rumores de una infidelidad con la actual pareja del exfutbolista Clara Chía. Aunque la cantante colombiana ya ha hablado al respecto y confirmado que en su relación hubo una traición, el ahora empresario no ha dado a conocer su versión de los motivos por las que todo terminó. Sin embargo, recientemente se viralizó un video en el que supuestamente el dueño del Kosmos pide perdón a la artista y madre de sus hijos.

Hace unos días, la periodista Tanya Charry compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se ve el rostro del ex defensa del Barcelona, quien ante la cámara admite que cometió un error al "faltar" a su relación con la intérprete de "Te Felicito" y sus hijos, Milan y Sasha. Además, en la grabación, Piqué también anuncia que terminó su noviazgo con Chía Martí y que realmente ama a la que fuera su pareja por más de 12 años. Sin embargo, estas palabras solo serían producto de la Inteligencia Artificial o IA.

Este es el polémico video en donde Piqué admite su error con Shakira IG @tanyacharry

La Inteligencia Artificial hace que Piqué le pida perdón a Shakira

“Qué tal amigos. Hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho, me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte Shak, perdón. Te amo, Shakira, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo, por favor, perdóname”, dice el supuesto Piqué en la grabación que fue retomada por diferentes medios de comunicación y que se hizo viral en redes.

La comunicadora explicó al compartir el clip que se trataba de una edición hecha por el equipo de Nanato Media, el cual replicó las facciones del dueño del Kosmos, así como su voz, la cual era exactamente la misma. "Jugando un poco con la inteligencia artificial @pique pide perdón a @shakira. Sucederá algún día..? Gracias @nanatomedia por hacer posible lo impossible. #ia #ai que opinan ustedes de la inteligencia artificial?", colocó en la descripción la presentadora de televisión.

Nadie perdona a Piqué

Aunque la voz y el rostro eran los de Piqué, muchos de los usuarios de la plataforma de Meta indicaron que creen que no es posible que en el mundo real algún día el exfutbolista de la Selección Española le pida perdón a Shakira. "Ni con inteligencia artificial le creería”, “Dios la libró del mal a Shakira... Nada pasa por casualidad”, “pero qué cruel, ya cada quien a lo suyo, no creo que haya vuelta atrás” y “Un chiste de muy mal gusto y más viniendo de una compatriota y una periodista con tanto respeto”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

En tanto, la relación de Piqué con Clara Chía parece estar en uno de sus mejores momentos, ya que recientemente viajaron a Croacia en donde se dejaron ver muy enamorados. Mientras que Shakira lanzó "El Jefe" hace una semana, un tema en donde volvió a hablar de su expareja, pues aunque esta vez no lo mencionó directamente, hizo algunos comentarios contra su ex suegro, Joan Piqué, y reveló la historia de su niñera, Lili Melgar, a quien el empresario despidió tras descubrir su infidelidad.

