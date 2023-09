Esposa de Lefty SM comparte desgarrador mensaje tras el asesinato del rapero: "me quiero levantar de esta pesadilla"

La mañana de este domingo 3 de septiembre, la escena mexicana del rap amaneció con la triste noticia del asesinato de Lefty MS, quien habría perdido la vida durante un asalto ocurrido en su propia casa ubicada en la zona metropolitana del estado de Jalisco, por lo que, como era de esperarse, la noticia generó todo tipo de reacciones dentro de la industria del espectáculo y una de las que más repercusión ha tenido es la de la esposa del cantante, María Isabel, quien le dedicó un desgarrador mensaje al padre de sus dos hijas.

Fue a través de su perfil oficial de Facebook donde la influencer conocida como “Eza Mary” realizó la publicación en cuestión, la cual, hizo después de haber cambiado su foto de perfil a un moño negro en señal de luto y en el mensaje en cuestión la también modelo fitness pidió que no le envíen mensajes pues por el momento no quiere saber de nada ni de nadie, además, señaló que piensa que el terrible momento que está atravesando es una pesadilla, por lo que le pidió al intérprete de “Por mi México” que la pellizcara para que pudiera despertarse de ese mal sueño.

Esta fue una de las últimas fotos de Lefty SM junto a su esposa. Foto: IG: ezamary_

“No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, solo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla”, fue el mensaje que “Eza Mary” escribió en Facebook tras la muerte del rapero de 31 años de edad, con quien sostenía una relación sentimental desde hace varios años, en la cual, procrearon dos hijas, cuyos nombres se desconocen, pero se sabe que tienen alrededor de 9 y 2 años, respectivamente.

La esposa de Lefty SM recibió cientos de mensajes de apoyo y solidaridad. Foto: FB: eza.mary.5

Como era de esperarse, la publicación de la también empresaria tuvo una gran repercusión en plataformas digitales, prueba de ello es que en cuestión de minutos la caja de comentarios se llenó con cientos de mensajes realizados por sus fans y hasta por otras celebridades de la industria del espectáculo en los cuales lamentaron la muerte del rapero y aprovecharon para expresarle su apoyo y solidaridad ante este complicado momento.

Hasta el momento, “Eza Mary” no ha emitido más información sobre el lamentable deceso del rapero, sin embargo, distintos medios locales señalan que el cantante fue agredido en su propia casa por sujetos armados, no obstante, todavía no se sabe si fue un intento de asalto o un ataque directo, pero se espera que sea en las próximas horas cuando las autoridades del estado de Jalisco o alguna persona perteneciente al círculo cercano del cantante salga a dar información más precisa sobre estos hechos que conmocionaron a la industria del espectáculo.

La escena rapera mexicana lamenta la muerte de Lefty MS

MC Davo, uno de los amigos más cercanos a Lefty MS fue uno de los primeros en confirmar la muerte del intérprete de “Mexicano” y “Ahogándome en alcohol”, además, reprochó el estado actual de la sociedad pues le parece increíble que su colega haya perdido la vida por culpa de la delincuencia, por su parte, Alemán, Santa Fe Klan y ACZINO emitieron mensajes similares en los que señalaron que la noticia del fallecimiento del sonorense se tratara de una mentira.

Por otra parte, distintos portales digitales, revistas, programas, marcas de ropa y miles de fans que conforman la escena del rap en México lamentaron el inesperado fallecimiento de Lefty MS, quien apenas el pasado viernes 1 de septiembre se presentó junto a MC Davo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

