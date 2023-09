Asesinan al rapero mexicano Lefty SM en Jalisco, esto se sabe

La industria del espectáculo en México nuevamente vistió de luto debido a que durante las primeras horas de este domingo 3 de septiembre se dio a conocer la desafortunada noticia del asesinato del rapero mexicano, Lefty SM, cuyo nombre real es Juan Carlos Sauceda. MC Davo fue uno de los primeros en confirmar la noticia a través de un video difundido en sus redes sociales y hace apenas unos minutos el sello discográfico al que pertenecía el cantante emitió un comunicado al respecto.

“Estimados amigos y familia Alzada. Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda”, se puede leer en el comunicado de la discográfica llamada Alzada.

De manera extraoficial trascendió que el rapero habría perdido la vida por impactos de arma de fuego cuando se encontraba en su casa en Jalisco, sin embargo, no se ha detallado si se trató de un asalto o un ataque directo, pero se espera que sea en las próximas horas cuando comience a fluir información más detallada sobre estos desafortunados hechos que han conmocionado a la industria del espectáculo.

Lefty SM tenía 31 años de edad. Foto: IG: leftysm_

Como se dijo antes, MC Davo fue una de las primeras celebridades en confirmar la noticia del fallecimiento de Lefty SM y lo hizo a través de un video difundido en sus historias de Instagram en las que apareció llorando e incrédulo ante la muerte de su colega, quien apenas el pasado viernes 1 de septiembre tuvo como invitado durante una presentación que ofreció en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

“En verdad no puedo creer esta mier… y ya hablé con todo mundo para comprobar que todo esto sea cierto, una disculpa, no estoy preparado con la fotito y la mier…, pero pu*o mundo está de la mier…, cómo es posible que pase esto, no puedo creerlo cab…, no puedo creerlo. Ni pregunten ni mier… voy a estar desconectado, no es posible esta mier…” señaló MC Davo, quien en otra historia mostró cómo fue la última conversación que tuvieron.

SIGUE LEYENDO:

