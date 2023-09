Muere Pablo Molina, vocalista de Todos Tus Muertos a los 58 años

Pablo Molina, una de las más grandes influencias del rock en Argentina, murió a la edad de 58 años en su natal Buenos Aires. El cantante dedicó su vida a los escenarios, pues fundó bandas como Todos Tus Muertos y Lumumba, además de llevar una carrera solista a la par.

Pablito nació el 15 de abril de 1965 en Buenos Aires, Argentina, donde tuvo sus primeros acercamientos con la Música. A lo largo de su carrera formó parte de grandes proyectos dedicados al punk rock y al reggae principalmente, volviéndose una referencia para muchos otros artistas. Desde Pericos, hasta Caligaris, han sido numerosos los artistas que le nombran como un ídolo.

Fue parte de bandas como TTM o Lumumba. Crédito: Instagram @pablomolina_ok

Muere el cantante argentino Pablo Molina

Sus hijos confirmaron la noticia a través de las redes sociales del cantante. En un posteo de apenas cuatro líneas, confirmaron que tuvo un largo año de lucha contra el cáncer que finalmente lo venció. La publicación rápidamente llegó a más de 8 mil reaciciones 1.6 mil comentarios.

"Lxs hijxs de Pablo les queríamos comunicar que nuestro padre hoy falleció después de años de lucha contra el cáncer. Les queríamos agradecer a todxs sus seres queridos y sus fans por todo el apoyo que le dieron a nuestro padre siempre. Rest in power", escribieron.

Numerosos músicos lo admiraban. Crédito: Instagram @pablomolina_ok

Durante los últimos meses, diversas bandas como NONPALADICE, se unieron a la causa de Pablito, y armaron un concierto a beneficio, donde todo lo que lograron recolectar fue directamente a pagar su tratamiento, además de cubrir las necesidades básicas del cantante que ha inspirado a tantas generaciones.

¿De qué murió Pablo Molina?

A penas el 4 de julio informó a través de las redes sociales que tuvo una intervención quirúrgica de la que salió bien. En su Instagram oficial, el cantante publicó una fotografía desde el quirófano, donde aseguró que le quitaron una hernia, y confirmó que seguiría fuerte con el tratamiento del tumor en su hígado.

TTM fue la banda que le dio un gran éxito. Crédito: Instagram @pablomolina_ok

Apenas en junio de 2022, el legendario vocalista informó que dejaría los escenarios para concentrarse de lleno en su tratamiento oncológico, por lo que pidió ayuda a la comunidad del rocanrol, fanáticos, amigos y músicos para armar una colecta que le ayudara a solventar los gastos.

"Muy agradecido con todas las personas, el público amoroso, empatico, los que en forma anónima, desinteresada me animaron, rezaron, me recomendaron ayuda, alternativas, medicación, gente que pasó o está pasando por lo mismo que yo , los que me escribieron y me dieron su atención y energía", escribió en ese momento.