VIDEO: Manu Chao sorprende al cantar con mariachi el tema “Tantas tierras”

José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega mejor conocido como Manu Chao es uno de los artistas más talentosos del planeta, pues con su extraordinario y peculiar estilo revolucionó el mundo de la música, convirtiéndose en el pionero en fusionar varios géneros y lenguas que al mismo tiempo denotaban un trasfondo multicultural y una protesta social internacional.

El cantautor franco-español ha sabido mezclar de forma majestuosa diversos géneros musicales como el rock, el punk, el ska, el reggae, la rumba, ritmos latinos y ritmos africanos, entre otros, desde el inicio de su trayectoria profesional en a mediados de los 80. Comenzó su vida artística en su ciudad natal París, Francia, al formar la banda Hot Pants, pero tan sólo unos años más tarde creó Mano Negra, grupo integrado por músicos de diversas nacionalidades el cual lo lanzó a la fama internacional.

Manu Chao es el pionero en fusionar varios géneros y lenguas que al mismo tiempo denotan un trasfondo multicultural y una protesta social. Manu Chao Foto: IG @manuchaoficial

Algunos de los éxitos de Mano Negra que aún continúan vigentes entre sus fans son “Señor matanza”, “Peligro”, “Out of Time Man”, “Mala vida”, "King of Bongo", “Santa Maradona”, “Pas Assez de Toi” y “Salga La Luna”. Tras varios años de triunfo con esta banda, donde además de compositor era la voz principal y guitarrista, Manu Chao se lanza como solista en 1998 con su álbum "Clandestino", que de inmediato la rompió en todo el mundo.

Tanto el tema principal con título homónimo del álbum como el resto de las canciones se convirtieron en éxitos internacionales. “Welcome to Tijuana”, “Minha Galera”, “La Despedida”, “Je ne t'aime plus”, “Desaparecido”, “Lágrimas de oro”, “Mama Call”, “Mentira”, “Por el suelo” y “El viento”, son sólo algunos de los éxitos contenidos en "Clandestino", el cual fue certificado disco de diamante y en 2020 fue incluido en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, de la revista Rolling Stone, ocupando el puesto 469.1. A éste le prosiguieron los álbumes "Próxima Estación: Esperanza" (2001) y "La Radiolina" (2007).

A pesar de que Manu Chao se alejó de los reflectores y la fama internacional, continúa creando su extraordinaria música para compartirla en “petit comité”. FB @Manu Chao

Entre las constantes que caracterizan la música de Manu Chao su influencia ecléctica; la diversidad de idiomas (español, gallego, francés, portugués e inglés, entre otros); y, los temas de conciencia social, como la globalización, la migración, la desigualdad y la identidad cultural.

Manu Chao sorprende al cantar con mariachi “Tantas tierras”

A pesar de que Manu Chao se alejó de los reflectores y la fama internacional, continúa creando su extraordinaria música para compartirla en “petit comité”, es decir, en bares de diferentes barrios o camuflado con otro nombre. Ahora el exitoso “Clandestino” universal no cuenta con una compañía disquera, no ha vuelto a realizar giras internacionales (a pesar de que recibir ofertas de presentación en los festivales más importantes del mundo), no recoge premios, ni le interesan las entrevistas.

Foto: IG @manuchaoficial

Sin embargo, Manu Chao, además de apoyar causas minoritarias y regalar canciones, difunde su producciones musicales a través de sus redes sociales. Es así que en uno de los videos publicados en su cuenta de Instagram sorprendió a sus seguidores al cantar con mariachi el tema “Tantas tierras”, la primera canción de “La Vuelta al Mundo de 2023”.

En su red social el cantautor franco-español agradeció el talento de los “músicos extraordinarios de nueve países alrededor del mundo” que participan en su creación musical.

“Con la incertidumbre de nuestros días, donde se desconocen los acontecimientos del mañana, existe la urgencia de unirnos como una sola raza humana para crear un mejor planeta y un mejor futuro para todos los seres vivos”, expresó Manu Chao.

