Los Fabulosos Cadillacs: las esenciales de la banda para sacarle brillo al Zócalo

Los Fabulosos Cadillacs dieron a conocer en fechas recientes que gracias al gobierno de la Ciudad de México llegarán al Zócalo del Centro Histórico, donde solamente han tocado las más grandes bandas e interpretes del país y de todo el mundo, todos con gran éxito hasta el día de hoy.

La cita es este sábado 3 de junio en punto de las 800 horas. La Plaza de la Constitución ya está preparada para recibir a más de 100 mil asistentes, e incluso podrían ser los intérpretes que terminan con el recién impuesto récord de 280 mil personas, quiene presenciaron el espectáculo del Grupo Firme.

Crédito: Twitter / Los Fabulosos Cadillacs

Si planeas asistir, pero no conoces del todo a la banda, y solamente quieres acompañar a tus padres, tus primos, tus primas, tus hermanos o hermanas, e incluso a tu pareja, entonces tienes un gran problema, porque las bandas de Latin Ska son movidas, intrépidas, divertidas. Los pies comienzan a moverse casi solos.

Por ello es necesario hacer un repaso por lo menos de sus canciones más famosas para que por lo menos captes a qué ritmo moverte, para dónde van los pies, o incluso aprendértelas en apenas unas horas para no quedarte callado también. Su repertorio es amplio y data de los años ochenta, pero hay algunos temas que llevan la batuta de cada show.

Estas son las clásicas de la banda que seguramente sonarán en el Zócalo:

Vasos Vacíos

Era el año 1998, la banda estaba todavía picando piedra, subiendo escalones en la industria musical de su país, rompiendo paradigmas y apuestas. Pero un dueto los llevó a todo el mundo con su sonido. Se trata de este temón protagonizado por Celia Cruz, quien ya era toda una leyenda de la música tropical.

Siguiendo la luna

Sergio Rotman atravesaba por una dura etapa de conflictos mentales, así que decidió irse a vivir con Fidel Nadal, músico integrante de Todos Tus Muertos. En las largas noches escribió esta letra con un poco de ironía, con algo de humor, con tintes poéticos y la puso en voz e interpretación de Vicentico, quien la volvió una leyenda.

Matador

Los Fabulosos Cadillacs conectaron un temazo altamente salsero con "Matador". Además de ser altamente bailable, también tiene una de las más tremendas letras de toda su discografía. Era agosto de 1993, y Cianciarulo creó otro héroe anónimo, y lo hizo el personaje central de su canción. Un luchador social con mucha fuerza. Un revolucionario inspirado por íconos de la oposición como Víctor Jara.

Mal Bicho

Es una de las canciones más fuertes y directas de los Cadillacs, donde dejan muy en claro que su posicionamiento político es de completa rebeldía, de lucha por la justicia, de amor, paz, e incansable búsqueda del bienestar para todos; es un canto en contra de todos los que quieren tomar el poder e imponer ideologías de raza, religión, políticas púbicas, etcétera.

En este sentido el "Mal Bicho" serían todos aquellos luchadores que quieren un lugar mejor, y luchan por la protección de los Derechos Humanos, y las garantías individuales. Sin duda, un canto para todos los héroes anónimos, y los bien conocidos, los que sufrieron en manos del poder.

Yo no me sentaría en tu mesa

Es el canto de un desamor, de una traición, de un fracaso, de un enfrentamiento y de que el único único acompañamiento que tienes al final de una decepción, son los amigos que hacen del mundo un lugar mucho mejor. Es la canción con la que siempre cierran sus conciertos. Si la tocan, es mejor que te vayas.

"Está lloviendo, peor yo no me voy a mojar, mis amigos me cubren cuando voy a llorar, por más que quieran callar toda nuestra voz, nunca podrán callar esta canción"

El satánico Dr. Cadillac

Esta canción podría no ser tan profunda, pero conecta con el público porque es precisamente la realidad que se vive dentro de una decepción. Es, probablemente, un tema que le cantan a alguien con un ego muy grande, que prefirió el estatus, la rutina y el camino fácil, en vez de arriesgarse por alguien, o por algo que ama. Alguien que no quiere reflejar miedo.

Manuel Santillán, el León

Una canción con una narrativa de un héroe imaginario que se enfrenta a las autoridades, pero luego es asesinado brutalmente; sin embargo, antes de morir dejó un gran legado para todas las personas que también mantienen su rebeldía y fue el siguiente mensaje:

"Queridos enemigos de siempre, dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que el llanto de la gente va a hacia el mar. Llanto, dolor y sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar"

Quiénes son Los Fabulosos Cadillacs

La banda ha tenido un sinfín de cambios de alineación desde su creación en los años ochenta, pero con los músicos actuales llevan ya una larga temporada: Vicentico en la voz, su hijo Florián en la Guitarra, Flavio Cianciarulo en el bajo, su hijo Astor en la batería, Sergio Rotman en el saxofón, Mario Siperman en los teclados, Fernando Ricciardi en la batería y Daniel Lozano en la trompeta

Es un proyecto que salió junto a toda una ola de camaradas argentinos que tenían la cosquillita del ska, el rocksteady de Jamaica, y del punk rock o el Two Tone de Inglaterra, así que la mezclaron con sonidos latinoamericanos para lograr lo que hoy se conoce en todo el mundo como Latin Ska.

Algunas de esas bandas con La Mosca Tse Tse (Tango), Los Calzones (Cuarteto), Los Auténticos Decadentes (Murga), Los Piojos (Brit Invasion), Los Pericos (Reggae), entre otros; sin embargo, se volvieron únicos al traer a su ADN la salsa, la cumbia, las baladas románticas, el rock n roll, y el Rocksteady.