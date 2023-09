“Era mi amor platónico”: Bobby Pulido recuerda a Selena Quintanilla y revela si le dedicó "Desvelado"

A casi 30 años de la muerte de Selena Quintanilla siguen saliendo a la luz detalles de su vida privada y el impacto que tuvo en otros artistas, esta vez surgió el rumor de que la cantante habría sido inspiración para el tema “Desvelado” de Bobby Pulido y fue él quien aclaró si esto es verdad, además de hablar de los sentimientos que tenía hacia ella debido a que se conocían desde que eran muy jóvenes.

Bobby Pulido vio crecer su exitosa carrera en Estados Unidos junto a otros artistas como la “Reina del Tex-Mex” y pronto su talento los llevó a ganar fama en México. Ahora se han convertido en leyendas de la industria gracias a temas que siguen conquistando generaciones y que los mantienen en la memoria y el gusto del público surgiendo al mismo tiempo un sinfín de historias como aquella en la que los relacionan.

Bobby Pulido revela si dedicó "Desvelado" a Selena Quintanilla. Foto: IG @selena.quintanilla.perezz

En entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para “El minuto que cambió mi destino", Bobby Pulido aclaró que “Desvelado” no está dedicada para Selena Quintanilla pero que todo coincidió por la letra y el momento en que el tema salió a la luz, pues fue el mismo año en el que la cantante fue asesinada por quien creía su amiga y presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar.

¿Romance entre Selena y Bobby Pulido?

Aunque Selena Quintanilla no inspiró la canción, Bobby Pulido indicó que sí estuvo enamorado de ella ya que la conocía desde que eran muy jóvenes por la cercanía que había entre sus familias. Tiempo después el hermano de la cantante, AB Quintanilla, le reveló que ella también estuvo interesada en él.

“Después de que se hizo viral eso, no compuse la canción. Yo la conocí desde que éramos jóvenes. Mi papá es cantante, al principio, cuando (Selena) era muy joven ‘Los Dinos’ le abrían los eventos a mi papá y ya después mi papá a ellos (…) La verdad me encantaba, era mi amor platónico, nunca se dio nada. Ya después AB Quintanilla me dijo: ‘A mi hermana le gustabas’, pero nunca hubo algo”, relató.

Bobby Pulido recordó que estuvo en el funeral de Selena y recordó el momento en el que supo de su muerte: “Yo fui a su funeral, cuando falleció. Qué fuerte, super fuerte, fue algo que hasta la fecha… Las cosas más impactantes (…) Yo me acuerdo exactamente donde estaba, estaba en mi cuarto y estaba en shock cuando escuché esa noticia, son cosas que te mercan siempre”.

