Yolanda Saldívar quedaría libre sin cumplir la condena por matar a Selena

El asesinato de Selena Quintanilla no solo cimbró a sus fans, también a toda la comunidad latina. Los trágicos hechos ocurridos en 1995 pasaron a la historia, pero próximamente podrían revivir, pues Yolanda Saldívar -responsable de haber acabado con la vida de la reina del Tex-Mex- podría salir de prisión.

Cabe recordar que tras el asesinato de Selena, Yolanda Saldívar se entregó a las autoridades luego de 9 horas encerrada en una camioneta y amenazas contra su vida. El juicio, uno de los más mediáticos de la historia, concluyó cuando Saldívar fue encontrada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua, aunque con una posibilidad de salir libre, misma que estaría por cumplirse.

Casi se cumplen 30 años del asesinato de Selena Quintanilla. Foto: especial

¿Cuándo podría salir de prisión Yolanda Saldívar?

El pasado 23 de octubre de 1995 Saldívar fue condenada a cadena perpetua en uno de los juicios más mediáticos de la historia, pero con la posibilidad de salir en libertad condicional 30 años después. Ese día está por llegar, La mujer que disparó a la intérprete de "Como La Flor" podría ser elegible para salir de las rejas el próximo el 30 de marzo de 2025.

Aunque Yolanda no ha querido ofrecer entrevistas desde su reclusión, envió una corta Álex Rodríguez, periodista español de "¡Siéntese quien pueda!”, programa de Univisión, para confirmar que hará lo posible por obtener la libertad condicional. Quien fuera la asistente personal de Selena tendrá algunos puntos a su favor, pues se ha dedicado a estudiar Derecho y ha tenido una buena conducta en la prisión femenina Unidad Mountain View, ubicada en Gatesville, Texas.

La familia de Selena no busca alargar los días en prisión de Saldívar. Foto: Especial

¿Qué opinan los familiares de Selena?

Su hermano AB y su papá, Abraham Quintanilla han expresado que no están interesados en lo que pase con Yolanda, por lo que no interpondrán más recursos legales que alarguen sus días en la cárcel. No obstante, Abraham recalcó que duda mucho que la asesina de su hija salga libre, ya que no se ha mostrado arrepentida y continúa alegando que es inocente, argumentando una y otra vez que el arma se disparó sola.

Tal vez a los familiares de la reina del Tex-Mex no les importe qué pase con Saldívar, pero a multitudinaria ola de fans sí, pues ellos mismos la han amenazado de muerte. En caso de que Yolanda salga libre, sus días fuera de las rejas podrían estar contados.

