VIDEO: Yailin La Más Viral se burla de Anuel AA y le dedica una canción de Karol G

“Mi ex tenía razón” es una de las nuevas canciones de Karol G y de las que más están causando revuelo en su nuevo disco “Mañana será bonito (Bichota Season), la propuesta musical se encuentra en todos lados, por lo que es imposible no escucharla y para muestra la grabación de Yailin La Más Viral en redes sociales.

La canción según los fanáticos es una dedicación a la expareja de la Bichota, Anuel AA, quien fue esposo de Yailin La Más Viral hasta hace algunos meses, por lo que ver y escuchar a la “Chivirika” cantando y bailando el sencillo ha resultado impactante para la audiencia, ya que ahora se menciona que podría ser una indirecta para el rapero.

En las imágenes que se han viralizado en Instagram y TikTok se ve cómo Yailin aparece interpretando “Mi ex tenía razón” mientras baila con su novio Tekashi 6ix9ine en un centro nocturno y tienen algunas muestras de amor, que delatan lo bien que está su relación sentimental.

“Mi ex tenía razón dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor, mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”, dice parte de la letra que se escucha mientras Tekashi y Yailin aparecen muy enamorados.