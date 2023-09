Tras 25 años en el programa Hoy, querida compañera de Andrea Legarreta se va del matutino, así lo anunció

Momentos de tristeza fueron los que vivieron los conductores y televidentes del "programa Hoy" después de que una de las conductoras más queridas de la transmisión confirmara que su ciclo como parte del elenco del matutino terminó, dejando un hueco que luce prácticamente imposible de llenar.

Fue en plena transmisión en vivo de este jueves 28 de septiembre cuando la ahora excompañera de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl "Negro" Araiza confirmó que sería su último día dentro del matutino más visto en nuestro país. Los fans inmediatamente expresaron su incertidumbre.

Durante los primeros minutos de este día, Raúl "Negro" Araiza, uno de los grandes referentes del "programa Hoy", tomó la palabra para anunciar que una de sus compañeras más queridas en el matutino ya no formaría parte del elenco a partir de este mes de septiembre.

Resulta que todo el elenco del programa de Televisa expresó su tristeza al confirmar la salida de Sofía Villalobos como colaboradora del matutino. La conductora era la titular de la sección "De lo que todo el mundo habla", una de las más exitosas de la transmisión.

Frente a las cámaras de televisión, Sofía Villalobos reveló que hoy era su último día en el matutino y recordó que tiene 25 años colaborando con el equipo de Andrea Legarreta. Aseguró que es una decisión personas, pues necesita pasar más tiempo con su familia.

"Me puse sensible. Hoy es mi última sección en esta etapa de Hoy. He pertenecido a esta familia por 25 años como colaboradora. Ha sido una sección que me ha dado mucho. Es una decisión personal en un gran momento. Necesito más tiempo con mi familia", dijo ante las cámaras.