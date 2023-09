Tener hijos me salvó: Angelina Jolie

La maternidad ayudó a que la actriz Angelina Jolie no se dejara vencer por la depresión y lograra salir de algunos episodios complicados en su vida, especialmente durante su juventud.

Durante una reciente entrevista concedida a la revista Vogue con motivo del lanzamiento de su nueva firma de moda, Jolie habló sobre cómo el convertirse en madre le permitió ver el mundo de una forma distinta.

Angelina Jolie ha destacado por su labor altruista. Foto: Instagram / Angelina Jolie

“Tenía 26 años cuando me convertí en madre. Mi vida entera cambió. Tener niños me salvó y me enseñó a estar en este mundo de una forma distinta. He pensado recientemente que hubiese ido por un sendero mucho más oscuro si no hubiese tenido que vivir para ellos”, confesó la actriz.

Jolie tiene seis hijos, algunos de ellos adoptados y otros producto de su matrimonio con Brad Pitt, unión que terminó de forma amarga hace siete años, en 2016, luego de doce años de unión.

Ser tan fuerte que puedes elegir ser delicada

Una de las razones que la actriz y exembajadora de Buena Voluntad de la ONU tuvo para incursionar en la moda es la de hacer que las mujeres se sientan tan empoderadas que puedan elegir la sutileza.

“Algunas veces la forma en la que vistes dice ‘no me molestes, tengo mi armadura'. Pero yo quiero una mujer que se sienta lo suficientemente segura para mostrarse sutil.

La actriz ha apoyado a decenas de organizaciones que promueven la equidad para las mujeres. Foto: Instagram / Angelina Jolie

“Mientras pasaba por momentos en los que me sentía herida, un terapeuta me preguntó si podía usar prendas más fluidas, pero asumía que esos pantalones y botas proyectaban un look más seguro. ¿Me sentía más segura? En ese momento, no”, destacó Jolie.

De hecho, tras su proceso de separación, la actriz de “Eternals” señaló que elegía cuidadosamente los papeles que quería representar en el cine, siempre tomando en cuenta que no requirieran pasar mucho tiempo en los foros.

La actriz considera que se encuentra aún en una fase de autodescubrimiento. Foto: Instagram / Angelina Jolie

“Ahora supongo que si no sé cuál es mi estilo es porque todavía estoy entendiendo quién soy a los 48 años, supongo que estoy en transición como persona. Me sentía triste en esa época. No me sentí yo misma por una década”, añadió.

La creación de Atelier Jolie, su nueva marca, ha sido una herramienta terapéutica para la ganadora de dos premios Óscar, puesto que le ha permitido volver a confiar en las personas que colaboran con ella y que le permiten redescubrirse.

“Espero cambiar muchos aspectos de mi vida. Y este es uno de ellos”, concluyó.