Pedro Rivera aparece tras ser demandado por sus nietos, los hijos de Jenni Rivera: “Me siento muy mal, estoy muy triste”

Pedro Rivera reaccionó ante la demanda que interpusieron el pasado miércoles sus nietos, hijos de la fallecida cantante Jenni Rivera, a través de la empresa “Jenni Rivera Estate” en donde se le acusa de “explotación indebida”, por varias de las grabaciones de la estrella grupera con las que los herederos no están de acuerdo.

Con un video en el que están presentes Rosie Rivera y Juan Rivera, hijos del productor musical de 72 años y quienes también han sido señalados, el famoso dio a conocer lo que siente tras la notificación de la demanda en su contra de Jacqie, Jenicka, Mike y Johnny, hijos de la “Diva de la banda”.

Los herederos de Jenni Rivera puntualizan en que Pedro Rivera se ha aprovechado todos estos años de las composiciones que la cantante llevó a cabo, así mismo de utilizar su imagen, nombre y proyecto para su beneficio, según los papeles oficiales que dieron a conocer desde la revista Billboard.

El también cantante aseguró que en todo el tiempo que ha hecho falta su hija, ha buscado la manera de estar cerca de sus nietos, con el cariño y amor que les tiene como abuelo, también agregó que son cosas que se pueden arreglar sin que salgan de la familia y no llegar a casos extremos como lo que ahora sucede.

“Me enteré por medio de la prensa de que mis nietos están demandando a Cintas Acuario y a Ayana Musical. No hemos recibido una notificación oficial, yo amo a mi familia y los he criado para que logren algo en la vida, no entiendo porque hacen las cosas de este modo, si podemos arreglar las cosas en la familia. Me siento muy mal, muy triste por esta situación”, fue lo que declaró Pedro Rivera.