Cynthia Rodríguez pide un alto a las críticas contra su maternidad: “No hay nada peor”

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera forman una de las parejas más sólidas y queridas en el mundo del espectáculo, sin embargo, no han evitado los comentarios negativos por el hermetismo con el que mantienen su relación y, ahora, lo relacionado con su hijo, León. Al respecto, la conductora pidió un alto a las críticas sobre su maternidad y envío un contundente mensaje para otras mujeres.

En días recientes la exconductora de “Venga la Alegría” se convirtió en blanco de controversia luego de que en redes sociales se filtrara la fotografía de su bebé, esto pese a que tanto ella como el cantante Carlos Rivera han intentado mantener el rostro del pequeño en el anonimato. De acuerdo con la periodista e influencer Viridiana Mata, la también actriz habría intentado sin éxito frenar que se difundiera la imagen de su primogénito que ya invadía las redes sociales.

Cynthia Rodríguez pide un alto a las críticas contra su maternidad. Foto: IG @cynoficial

“Creo que no hay nada peor que una mamá criticando a otra mamá. No lo digo sólo por los mensajes que me escriben a mí en general, que si el parto, que si fue cesárea, que la lactancia, si está bien o está mal, si bajas de peso rápido o no, si te recuperas o no pronto. Siento que lo último que tenemos que hacer es comprarnos, de entrada, porque cada embarazo, cada bebé, cada posparto es completamente diferente por las decisiones que tomamos en la vida, por las circunstancias, por el acompañamiento… por todo", dijo la cantante.

Cynthia Rodríguez envía poderoso mensaje

Los exparticipantes de "La Academia" también han recibido críticas por la supuesta ausencia de Carlos Rivera luego de que Rodríguez diera a luz, por lo que dejó claro que ha estado junto a ella en todo momento apoyándola al igual que su familia y amigas, a quienes considera parte de su "red de apoyo".

Finalmente, la conductora envió un emotivo mensaje a otras mujeres y, sobre todo, a quienes son madres: "Lo último que tenemos que hacer es enviarnos energía negativa, al contrario, tenemos que armar comunidad entre nosotras, apoyarnos, mandarnos amor que es lo que más necesitamos en este momento (...) Eres mamá, eres poderosa y cada decisión que tomes en beneficio tuyo y de tu bebé, y de tu familia, va a ser la mejor decisión. Como lo estés viviendo es como tiene que ser y no te compares, nunca, no lo necesitas. Amate, quiérete, apapáchate".

Cynthia Rodríguez envía poderoso mensaje. Foto: IG @cynoficial

