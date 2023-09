Cynthia Rodríguez da cátedra de moda para llevar skinny jeans este otoño y ser la más chic

El nombre de Cynthia Rodríguez se volvió a colar dentro de las principales tendencias en redes sociales, aunque esta vez no por declaraciones de cómo se enamoró de Carlos Rivera ni mucho menos por compartir su nueva faceta como mamá, sino que regresó como una verdadera ícono del estilo con una impactante cátedra de moda que querrás llevar este otoño. ¿La mejor parte?, es que es el atuendo perfecto para lucir chic en un día cualquiera o en la oficina.

Para la ocasión la exconductora de "Venga La Alegría" apostó por los básicos delo clóset y que toda mujer tiene guardados para emergencias, así como los famosos skinny jeans que se resisten a salir de las tendencias de moda. De esta manera, la famosa dejó en claro que a pesar de quienes odian a esta prenda, es la mejor apuesta para llevar el denim durante el otoño; sin embargo, se lució al combinarlos de la forma más elegante de la temporada y que se puede usar sin importar la edad o la ocasión.

Sigue sus trucos de moda para lucir preciosa. (Foto: IG @cynoficial)

¿Cómo usar skinny jeans en la temporada otoño-invierno 2023?

De acuerdo con Cynthia Rodríguez, el truco definitivo para usar los skinny jeans es combinarlos con otras prendas básicas del clóset omo es el caso de una blusa negra de cuello redondo y que para la temporada se puede llevar con o sin mangas, así como un blazer rojo para darle ese pop de color al look y así arrebatar miradas en cualquier lugar. Cabe recordar que este tono tan brillante e intenso es magnífico para esta época del año, ya que se ajusta a la perfección a los colores cálidos que llegan con el otoño.

Por supuesto, no es el único truco a seguir según la también cantante y actriz, pues para llevar los también conocidos como pitillos, hay que apostar por un azul oscuro que cree el balance ideal entre lo juvenil y lo elegante, una dupla que a la vez permite llevar esto outfit a cualquier lugar y lucir radiante. Asimismo, la blusa debe de ir en color negro para mantener un atuendo discreto y chic, para que a la vez el blazer de color se convierta en el gran protagonista.

Así de fácil podrás lucir chic en esta temporada. (Foto: IG @cynoficial)

En su lección de moda, Cynthia Rodríguez también aprovechó para poner en jaque a una de las grandes "reglas de estilo", pues para complementar su look en el que las piernas brillan a kilómetros apostó por unos tenis chunky, mismos que no se suelen recomendar con los skinny jeans, pero que en atuendos como estos le dan un toque extra moderno y cómodo. Cabe destacar que la presentadora de 39 años se encuentra en una nueva faceta como mamá y ante ello no se puede olvidar llevar desde prendas hasta calzado que permita estar atenta al cuidado del pequeño León, es por ello que todas las mamás que quieren lucir modernas pueden seguir sus consejos para vestir.

Con esta combinación de prendas y calzado, la new mom dejó en claro que cualquiera se puede ver radiante este otoño y que además de las tendencias también se pueden usar básicos del guardarropas para robarse todas las miradas y lucir coqueta. Como era de esperarse, sus seguidores la llenaron de halagos con comentarios como "para Leoncito y para mí eres perfecta. Eres la mejor mamá del universo", escribió Carlos Rivera, así como "hermosa", "lo haces perfecto" y "preciosa".

Por su parte, la conductora también abrió su corazón y dejó ver cómo vive esta nueva etapa de su vida. "Cuando me convertí en mamá hace un mes recibí mensajes hermosos pero hay uno que recuerdo cada día cuando despierto y antes de dormir: Los hijos necesitan mamás felices, no perfectas. Si eres mamá y me estás leyendo quiero decirte que lo estás haciendo increíble! Mi respeto y admiración a todas las mamás que me leen", dijo.

¿Le robarías el look a Cynthia Rodríguez? (Foto: IG @cynoficial)

