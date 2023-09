Maluma es víctima de acoso, así fue como una fan intentó besarlo en la boca a la fuerza | VIDEO

Maluma nuevamente dio de qué hablar en redes sociales, plataformas en las que, en esta ocasión provocó opiniones divididas, pues mientras algunos lo apoyaron, otros aseguraron que su actitud con sus fans era cada vez más déspota, esto en atención a que, en una de sus más recientes presentaciones musicales no dudó en alejar a una seguidora que intentó besarlo en la boca.

Todo ocurrió durante la gira en Estados Unidos que está realizando el intérprete de "Marinero", ya fue en esta en la que el representante del género urbano, como ya es costumbre, decidió acercarse a sus seguidores, sin imaginar que estaba a punto de vivir una escena que muchos calificaron como acoso, argumentando que habría sido un evento más viral si la cantante hubiera sido una mujer y el fan un hombre.

Maluma se hizo viral tras su concierto en San Antonio Texas / Foto: Archivo

Con independencia de esta postura, los seguidores de Maluma saltaron en su defensa argumentando que si él no quería besar a la fan tenía derecho a negarse, pues al final del día "no es no". No obstante hubo quienes aseguraron que la actitud del cantante se debió a que su seguidora no encajaba con el estereotipo de mujeres que le atraen.

Maluma aleja a una fan en pleno concierto

Sin imaginar que se haría viral por su reacción, Maluma protagonizó un vídeo en una de sus recientes presentaciones en San Antonio, Texas, durante su gira "Don Juan Tour", en el cual se aprecia cómo reacciona al ser interceptado por una fan que estaba dispuesto a "robarle" un beso en la boca.

Y aunque muchos internautas aseguran que fue él quien alejó de manera directa a la seguidora, lo cierto es que en realidad él sólo se limitó a negarse a la solicitud con la cabeza, y fueron sus elementos de seguridad quienes se interpusieron para que la joven rubia con vestido rosa brillante del video no lograra su cometido.

Ella es la novia que Maluma ha presumido en lo alto en redes sociales / IG: @maluma

En el acto, Maluma sólo intentó alejar la cabeza y dirigir su cuerpo hacia el lado contrario para evitar el contacto físico que quería la fanática, posiblemente en señal de respeto a la relación romántica que actualmente sostiene con Susana Gómez, una modelo de origen colombiano que lleva saliendo con él desde hace un tiempo.

SIGUE LEYENDO:

Marc Anthony y Nadia Ferreira bautizan a su hijo en México, Carlos Slim Domit fue el padrino

Aranza Carreiro: ¿quién y a qué se dedica la nueva novia de Ximena Duggan?