Maluma presume a su nueva novia: el cantante exhibe los apasionantes besos que se dan, ¿quién es?

El famoso cantante, Maluma se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir unas fotografías en su perfil en Instagram con las que presumió por primera vez a su nueva pareja sentimental, desatando euforia entre sus millones de seguidores.

Fue durante la tarde del domingo 17 de septiembre cuando el artista nacido en Colombia subió varias imágenes que lo muestran más enamorado que nunca de su nueva novia. La publicación inmediatamente recibió miles de comentarios y un sin fin de reacciones.

El cantante rompió las redes sociales. Foto: Especial

¿Quién es la novia de Maluma?

Ante sus más de 64 millones de seguidores en Instagram, Maluma, uno de los reguetoneros más famosos en el mundo, compartió dos fotografías y un video que lo muestran muy cariñoso junto a su nueva novia, quien se convirtió en la "envidia" de sus fieles fans.

En las imágenes vemos al intérprete de "Cuatro babys", "Felices los 4" y "Hawai" sentado en un sofá mientras se da un apasionante beso con su nueva novia. Al parecer los dos no quieren que se sepa la identidad de ella pues se está cubriendo el rostro con una gorra.

"Rompiendo", "Hermosos" y "Envidia", fueron algunos de los comentarios que recibió Maluma tras presentar a su novia.

El cantante rompió las redes sociales. Foto: Instagram/@maluma

A pesar de que actualmente se desconoce la identidad de la nueva novia de Maluma, los internautas aseguraron que podría tratarse de una bella modelo. En las imágenes no se alcanza a ver su rostro completo, pero ese no es ningún pretexto para que no se demuestren todo su amor.

¿Quién es la nueva novia de Maluma?

Desde hace unas semanas Maluma ha compartido varias fotografías demostrando su amor hacía su nueva pareja, pero nunca se ha atrevido a revelar su identidad. Al parecer el cantante tomó la decisión de mantener su romance lejos de los reflectores de la farándula.

A pesar de que la información no ha sido confirmada los internautas creen que la nueva pareja de Maluma es la modelo Susana Gómez. Algunos dicen que las fotografías que compartió el día de ayer dejan más que claro que tienen un romance, sin embargo, se desconoce si realmente sea ella.

Los seguidores expresaron su emoción. Foto: Instagram/@maluma

