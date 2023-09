Jorge Ortiz de Pinedo busca que se respete a los huéspedes de la Casa del Actor

A sus 75 años de edad, Jorge Ortiz de Pinedo no para de trabajar, hoy estrena la décima temporada de “Una Familia de Diez”, mientras pelea por recursos para la Casa del Actor.

“Ha sido un milagro que salgamos adelante y que todavía estemos aquí, entonces para mí es una historia de éxito, lamentablemente hay un grupo de villanos, que en su momento encabezó Jesús Ochoa, y que apoyan la falta de recursos, pero no sé cómo los actores lo han permitido, porque en esta vida no hay que decir 'de esta agua no voy a beber', y muchos de los que apoyaron estas barbaridades a lo mejor algún día necesitan un lugar donde puedan vivir sus últimos años con respeto y cariño”, dijo el comediante.

Ortiz de Pinedo, director de la Casa del actor desde hace cuatro años, señaló que se debe ser respetuoso con los colegas, que durante sus años laborales cotizaron para una jubilación digna. Adelantó que está en pláticas con Marco Treviño, el nuevo secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“Parece ser que lo entendió y está viendo cómo ayudar, pero cuando te dicen, -si no te preocupes, ¿cuánto te debo? ¿30 millones?, te doy uno y medio y te voy pagando- eso no es ayuda, porque no es su dinero, es dinero de los viejitos y pedimos que se los den”, agregó.

FAN DEL CINE

Ortiz de Pinedo es reconocido por su trabajo en el teatro y la televisión, sin embargo, es un gran admirador del cine mexicano y aunque ha hecho varias películas, desde hace muchos años dejaron de llamarle.

“La gente de cine no me habla ni a mí ni a los que hemos triunfado en teatro o televisión, somos de otra época, no sé. Ahora hay muchos actores de TV que llaman, porque ya se dieron cuenta que sí jalan a la gente, pero las cintas que hice fueron de milagro y las últimas las tuve que producir y dirigir yo, porque nadie me llamaba”, señaló el actor.

Al cuestionarlo si haría una película de “Una Familia de Diez”, le gustó la idea, pero sabe que es caro, por ahora trabaja en la gira teatral que emprenderá en 2024, con una versión distinta a la que ya presentó hace unos años, porque es un proyecto que se mofa de esos mexicanos abusivos.

“Esta serie es una probadita de personas específicas, porque a veces pedimos el favor y en otras lo exigimos, pero el mexicano tiene buen ojo y le encontramos chiste a todo y esto es una pequeña burla de lo que viven algunas familias”.

MAAZ