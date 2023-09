Sostente de la silla antes de ver al pequeño actor que hizo de 'Peter Pan' hace 20 años

La película “Peter Pan”, estrenada en 2003, es una adaptación del clásico cuento infantil del mismo nombre. La historia sigue a ‘Wendy Darling’, una niña de 12 años que, una noche, es visitada por ‘Peter Pan’, un niño que nunca crece y vive en el ‘País de Nunca Jamás’, un lugar mágico donde los niños nunca crecen y juegan todo el día.

Han pasado 20 años desde el estreno de esta película en la que Jeremy Sumpter y Rachel Hurd-Wood fueron los protagonistas. Tras su participación en este proyecto. Ambos actores ganaron gran popularidad, pero Sumpter atrajo más atención de la industria y desde entonces ha participado en numerosas producciones.

La película 'Peter Pan' se estrenó en 2003. | Crédito:

Universal Pictures.

Actualmente, el actor tiene 34 años y tras el éxito de ‘Peter Pan’, continuó con su carrera y ha sido parte de producciones como “The sasquatch gang” (2006), “You’re so cupid” (2010), “Animal” (2014), entre otros. Pero no solo paseó su talento en películas para cine y televisión, sino que también tuvo participaciones en distintas series, como “ER” (2002), “CSI: Miami” (2007), “Friday night lights” (2008), etc.

El último proyecto en el cual se embarcó el actor es "Chapel'. Este largometraje se estrenó este año y fue dirigido por Courtney Paige. En esta cinta comparte elenco con Lochlyn Munro, Taryn Manning, Pardis Saremi, Kyler Fisher, entre otros. La trama cuenta la historia de un hombre que se convierte en sospechoso de un caso de asesinato en serie después de despertar del coma sin recordar quién es.

En 2022, Jeremy Sumpter se casó “con la mujer de sus sueños”, de nombre Elizabeth, y hace poco se convirtió en padre de Lucy Snow, su primera hija. Si no quieres volver a perder de vista a Sumpter, siempre puedes seguirlo en Instagram, donde es muy activo y comparte a menudo noticias sobre sus nuevos proyectos.

Fotos de Jeremy Sumpter

El actor Jeremy Sumpter sigue muy activo en la industria del cine. | Crédito: Instagram.

El actor Jeremy Sumpter se casó en 2022 y ahora es padre de una niña. | Crédito: Instagram.

El actor Jeremy Sumpter siempre será recordado por su papel de 'Peter Pan'. Crédito: Instagram.

