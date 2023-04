La verdadera historia de Noah Matthews, el primer actor con síndrome de Down en Disney

Disney se ha mostrado muy inclusivo en la mayoría de sus últimas producciones, aunque recientemente se llevó la ovación de muchos internautas al anunciar que uno de los protagonistas de su nueva película titulada "Peter Pan & Wendy" será un joven con Síndrome de Down, lo cual hizo que todas las miradas se centraran en esta nueva apuesta audiovisual que se estrenará el próximo 28 de abril en Disney Plus.

El nombre del actor británico que debutará en el cine con este proyecto es Noah Matthews, de 15 años de edad, quien originalmente estaba especializando su trayectoria en obras de teatro, pero, al saber que la productora del ratón estaba buscando a un artista en la agencia de talentos inclusivos de la que forma parte, no dudó ni un segundo en presentarse en la audición, donde de inmediato tuvo una conexión con David Lowery, el director encargado de este remake de Peter Pan.

Lo que los orilló a hacer match fue la pasión que ambos sienten por "El señor de las moscas", ya que los dos consideran a esta obra como una clave para entender a los Niños Perdidos de la historia de Peter Pan, algo que sin que Noah Matthews lo pensara, tuvo un papel decisivo en la determinación final del cast, donde finalmente consiguió el papel de "Slightly", líder de los Niños Perdidos y principal apoyo de Peter Pan en su lucha contra "El Capitán Garfio", quien será interpretado por Jude Law, actor que sin duda le dará un toque especial a esta cinta de Disney.

La película también cuenta con la participación de Ever Anderson como Wendy y Alexander Molony, quien será la persona que interprete a Peter Pan, un ícono de la ciudad de "Nunca Jamás", no obstante, la mayoría de los seguidores del filme se muestran especialmente entusiasmados por la actuación de Matthews, quien obtuvo el papel en 2021, tiempo desde el cual ha aclarado que su condición no tuvo nada que ver con el hecho de obtener el papel.

El actor que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo por ser el primer protagonista de Disney con Síndrome de Down rodó la película a lo largo de seis meses en Vancouver y Terranova, Canadá. Gracias a su despegue en el cine, Noah Matthews se ha convertido en todo una inspiración tanto en su escuela como en la agencia de talentos por la que se enteró del casting de Disney.

Por su parte, el nuevo actor de Disney aclaró en una entrevista para "The Sun" que el trabajo que realizó durante el rodaje de "Peter Pan & Wendy" fue muy gratificante. “Fue una experiencia increíble. Tenía mi propio tráiler e hice muchos amigos fantásticos. Todos aprendimos a pelear con espadas y me encantó", expuso, y aunque también agregó que tuvo que aprenderse muy rápido el guion, aseguró que en general fue muy emocionante su labor.

Por su parte, la madre del actor con Síndrome de Dow explicó al medio enunciado que "Noah está muy orgulloso de su cromosoma adicional" y que "como el capitán de Los Niños Perdidos, su personaje, Slightly, muestra que el Síndrome de Down nunca tiene por qué detenerte. No es una dificultad de aprendizaje, es una diferencia de aprendizaje, y debemos aceptar las diferencias".

