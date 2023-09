Karol G se luce con el microbikini más trendy mientras disfruta del calor: FOTOS

El verano llegó a su fin, sin embargo, todo parece indicar que las altas temperaturas que lo acompañaron por meses seguirán presentes al menos por unas semanas más y ante ello no resulta sorpresa que las escapadas a la playa sigan siendo la sensación, especialmente para las celebridades, que disfrutan de sus vacaciones de la forma más tranquila, pero también más trendy. Y es que los días de descanso también se hicieron para coronarse como fashionistas.

Aunque la lista de famosas que se han lucido en la playa y con lo mejores trajes de baño es larga, en las últimas horas Karol G se volvió tendencia en la red por un par de fotos que compartió a través de Instagram. ¿La razón?, que la cantante colombiana llevó el microbikini más trendy del momento y que sirve para darle un vistazo con nostalgia al verano, pero también para llevar las apuestas del otoño con los colores más sobrios como protagonistas.

Karol G impone moda con microbikini estampado y le llueven halagos: FOTOS

Desde su perfil oficial, la intérprete de "TQG" compartió unas selfies para presumir su belleza y su gusto por la moda, además que demostró ser la sensación del otoño al llevar un coqueto bikini nude con el que se sumó a los colores que son tendencia esta temporada, pero también por un estampado con el que miró con nostalgia al verano gracias a los colores neón. ¿Le robarías el look?

Karol G se corona como la más chic del fin de semana. (Foto: IG @karolg)

Entre los detalles de su look con traje de baño de dos piezas, la colombiana de 32 años también demostró que para conseguir una imagen juvenil no hace falta sólo llevar tendencias, ya que incluso lo clásico puede ayudarte a resaltar. Es por ello que no dudó en lucir su figura con un top de corte triangular y con el que se logra un escote de impacto en "V", así como de apostar por tirantes delgados para llevar por detrás del cuello y la espalda.

Por otro lado, Karol G agregó a su atuendo playero un panty de tiro bajo que le dio el toque final a su atuendo; sin embargo, un detalle que nadie dejó pasar por alto es que esta combinación de look resultó preciso para presumir su figura. Y es que en las fotos algo que rápidamente salta a la vista es una abdomen de acero y un vientre plano.

Finalmente, en su lección de moda la cantante agregó accesorios como collares dorados y pulseras de cuentas para elevar su outfit al máximo nivel. De esta manera, sus fans la llenaron de halagos en la sección de comentarios con mensajes como: "que sexyyy hermana te amoooo", ·demasiadoooooo hermosaaaaa", "que mujer", "que guapa tía" y "reina".

Bajo el sol, así impuso moda. (Foto: IG @karolg)

