'Sex and the city': los cinco outfits que debes vestir al menos una vez en tu vida

En el glamoroso mundo de Sex and the City, la moda nunca pasa desapercibida y hoy te llevamos de la mano a través de un recorrido por los cinco atuendos más icónicos que hicieron historia en la serie. Desde el vestido de novia que dejó a todos con la boca abierta, hasta los looks que definieron tendencias. Estas elecciones de estilo seguro te inspirarán a revivir la magia de Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha.

¿Quién podría olvidar el vestido de novia de Carrie Bradshaw?

Es necesario mencionar este vestido, ya que marcó un antes y un después en todos los vestidos para novias. El vestido de alta costura con una capa verde jade, diseñado por Vivienne Westwood, redefinió el concepto de vestidos de boda en el episodio final. La excentricidad nunca se vio tan elegante. Descubre cómo este icónico atuendo marcó una pauta en la moda nupcial y dejó a todos preguntándose si podrían decir "sí, acepto" con tanto estilo.

Carrie Bradshaw con el vestido de novia diseñado por Vivienne Westwood. | Créditos: @sexinthecityfashion.

Carrie Bradshaw

La escritora siempre nos sorprendía con cada uno de sus outfits. Bradsahw sabía lucir icónica hasta para ir a tomar un café con sus amigas. Si tu plan es algo más casual y poco formal, puedes optar por llevar el cabello recogido y un top con una falda en tubo que le puede dar el elegancia a tu outfit.

Carrie Bradshaw y Miranda Hobbes, con su outfit, luciendo un top azul y una falda tubo azul marino. | Créditos: @sexinthecityfashion

Miranda Hobbes

La abogada más poderosa de Nueva York, también dejó su huella en la serie con un look que causó revuelo. Aunque, ella siempre se mostraba formal en cada una de sus escenas, por el empleo que tenía. Esto no le impidió a adelantarse a la moda, la actriz luce aquí un overol jean, estilo baggy para más comodidad, con unas zapatillas que le dan el toque casual.

Miranda Hobbes con su outfit casual, un overol jean estilo baggy. | Créditos: @sexinthecityfashion.

Charlotte York

Si tu estilo va entre lo glamuroso y chic... la romántica empedernida tiene un outfit especial para ti. Esta moda ha vuelto con fuerza. La actriz aquí luce un vestido negro con encaje en el área del pecho y el saco rosa, color que la caracteriza, le da vida a su outfit. Para completar el look, las botas negras hasta las rodillas para darle más elegancia al vestido.

Charlotte York con su outfit, vestido negro, botas y saco rosado. | Créditos: @sexinthecityfashion.

Samantha Jones

La encarnación de la sensualidad, nunca decepcionó con su estilo provocador. Ella lució espectacularmente el color fucsia en un sastre que era entre elegante y atrevido, es un recordatorio de cómo la moda puede ser atrevida y poderosa al mismo tiempo. Descubre cómo este atuendo desafió las expectativas de la moda de la época y sigue siendo un símbolo de audacia y confianza en uno mismo.

Samantha Jones con su outfit, un sastre fucsia. | Créditos: @sexinthecityfashion.

Estos cinco outfits son solo una muestra del impacto duradero que Sex and the City ha tenido en el mundo de la moda. Revive la magia de la serie y descubre por qué estos atuendos siguen siendo fuente de inspiración para fashionistas de todo el mundo.

