En microbikini rosa neón, Kim Kardashian presume tonificada figura: FOTOS

Si alguien sabe de estilo definitivamente es la socialité Kim Kardashian quien además de lucir lo último en moda, presume una tonificada figura a sus 42 años y lo hace de una forma única. Esta vez la empresaria sorprendió con una serie de fotografías a través de su perfil de Instagram con un lujoso bikini rosa neón con el que robó suspiros, miradas y miles de 'me gusta'.

La integrante de la familia Kardashian tiene un gusto por la moda único y cuando se trata de prendas se distingue por usar outfits de impacto, incluso las grandes firmas de moda apuestan por hacerle diseños exclusivos y más tarde sus looks imponen tendencias en mujeres de cualquier edad.

Lo combinó con una camiseta en el mismo color | Foto: Instagram @kimkardashian

¿Cómo es el bikini rosa de Kim Kardashian con el que impactó en Instagram?

Fue apenas hace unas horas cuando la modelo compartió una serie de imágenes jugando tenis pero lo hizo muy a su forma, pues lo hizo vistiendo un microbikini rosa tipo brazileño de terciopelo de la prestigiada marca francesa Chanel y una camiseta oversize en la misma tela. El conjunto destacó de sobre manera el estilizado cuerpo de la famosa, pero su acentuado traje de baño resaltó con una bolsa de lujo de la misma marca y unas gafas de espejo. Mientras que el peinado optó por su ya clásica coleta alta larga.

Su piel lució radiante | Foto: Instagram @kimkardashian

Kardashian modeló el conjunto caminando sobre una cancha de tenis, posó de frente y de espaldas, y de cualquier ángulo posible para destacar de todas formas el bañador, incluso llevaba una raqueta en la mano como si estuviera lista para jugar un partido de aquel deporte.

Al parecer los bikinis y la lencería son la prenda favorita de Kim, pues es el tipo de vestimenta que usa regularmente para posar frente a la cámara. Además de que de esta forma da publicidad a su marca de ropa interior y fajas Skims.

Kim Kardashian luce perfecta y recibe miles de halagos

Sus seguidores no tardaron mucho en reaccionar a su look y en tan solo 60 minutos la llenaron de halagos y 'me gusta', 442 mil para ser exactos. Algunos resaltaron lo reluciente y bronceada que se ve su piel mientras que otros argumentaron que su figura es impresionante a la edad que tiene y después de haber tenido cuatro hijos.

Al conjunto le agregó una fina bolsa Chanel Foto: Instagram @kimkardashian

Y aunque mayormente recibe piropos por parte de sus millones de seguidores, también ha sido víctima de críticas, pues algunas de sus fotografías han sido acusadas de abusar de la herramienta de photoshop, sin embargo, la empresaria ha dejado claro que no necesita de ningún método para arreglar o mejorar su figura.

La socialité presumió figura de impacto Foto: Instagram @kimkardashian

