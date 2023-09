¿Hijo de Eduardo Manzano se suma a "Una familia de diez"? Pide ayuda a los fans para que se sume al programa

Una de las series de televisión más icónicas de la televisión mexicana es sin duda "Una familia de diez" que desde su primer capítulo en el 2007 ha encantado al público y hecho que cada personaje se gane el cariño del público; ante tal popularidad no resulta sorpresa que incluso el elenco se ampliara para que el clan creciera y sus aventuras también. A pesar de todo, hay un personaje que se ganó la admiración de todos los espectadores, nos referimos al de "Don Arnoldo", interpretado por Eduardo Manzano.

Con frases como "awiwi", "me da un hambre" o "viene a mi memoria", el abuelito de la familia se ganó el respeto de las nuevas generaciones, pues su legado como actor viene de décadas pasadas donde protagonizo desde películas hasta comedia como "Los Polivoces". Aunque su papel en "Una familia de diez" sigue presente incluso ahora que llegaron hasta Acapulco, lo cierto es que los fans esperan más y ahora su propio hijo pidió ayuda para que él también se sume al programa.

Desde la temporada uno el personaje de Don Arnoldo es el favorito de muchos. (Foto: IG @familiade_10)

¿Ariel Manzano quiere reemplazar a su papá en "Una familia de diez"?

Todo inició con un video que el hijo de Manzano compartió en su perfil de TikTok, en el que presume un filtro con la cara de su padre, con quien por cierto guarda mucho parecido, mientras recuerda una frase del personaje de Don Arnoldo: "Viene a mi memoria cuando hice la película 'Los tres huastecos' con mi entrañable amigo Peter Child, Pedro Infante. ¡Genial". A raíz de esta impactante recreación, los fans no dudaron en externar su emoción por verlo en la apantalla chica.

Fue un internauta quien inmediatamente cuestionó por qué Ariel Manzano no sustituyó a su papá en el su papel junto a la familia López, a lo que respondió con sorpresa y confesó que además de que él si cobraría, también es una decisión que le compete al director ejecutivo, Pedro Ortíz de Pinedo, y al director y productor Jorge Ortíz de Pinedo. A pesar de ello, dejó en claro que por nada del mundo le quitaría el papel a su papá, ¿pero habría alguna sorpresa?

"Muy fácil, porque yo sí cobro. El personaje de Don Arnoldo no lo puede volver a hacer nadie, es insustituible; es otro de los legados que deja mi padre en tantos y tantos personajes que ha creado", dijo a sus más de 500 mil seguidores en TikTok.

Ariel Manzano imitando a su papá. (Foto: TikTok)

En su breve explicación a los fans, no dejó que se perdiera la esperanza por verlo a él junto a otros grandes que han dado vida a personajes como la tía Licha, la Nena, Gaby y Plutarco, además de Plácido López y su esposa Renata González. Pues precisó que si bien no puede recrear al abuelito que hizo Eduardo Manzano, sí podría llegar con nuevas ocurrencias e incluso como un familiar por el parecido que padre e hijo tienen.

"Puedo imitar un hermano, un primo de Don Arnoldo que estamos idénticos, ¿no? Yo soy igualito a mi papá cuando él tenía 40 o 50 años, que son los que yo tengo ahora, 52", aclaró. Por otro lado, Ariel Manzano también indicó que si el público quiere que "esté en el programa de 'Una familia de diez', yo creo que la mercadotecnia de Televisa y del programa va a llevar acabo la posibilidad que yo esté ahí y con mucho gusto".

Finalmente, en su TikTok, el hijo del actor dijo que "hay que ahorrar" para que todo lo anterior ocurra y con un toque de humor con el que volvió a recordar a Don Arnoldo, lanzó una petición a los fans para que sean ellos los que se encarguen de que él pueda aparecer en "Una familia de diez".

Don Arnoldo para la nueva temporada del programa. (Foto: IG @familiade_10)

"Viene a mi memoria cuando la gente le empieza a mandar mensajes a Pedro Ortiz de Pinedo y a Jorge para que yo esté en el programa de 'Una familia de diez¡. Ahí está mi teléfono, que me contacten o en las redes", concluyó.

La idea no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes rápidamente compartieron su emoción por ver al hijo de Eduardo Manzano en el programa. "Un capítulo donde Don Arnoldo esté joven y cómo conoció a la mamá de Tecla", "no sé quién se parece más a su papá, si Ariel o Lalo", "estoy de acuerdo con usted, el lugar de Don Arnoldo nadie lo podría hacer", "un hijo no reconocido de Don Arnoldo", "puede ser el hijo perdido", "que entre como hermano mayor de Tecla" y "que hagan un spin-off de sus tiempos cuando era joven y participaba en todas las películas" son algunos de los comentarios que se leen en la red.