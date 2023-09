Nayeon de TWICE celebró su cumpleaños con Felix de Stray Kids

Este 22 de septiembre Nayeon de TWICE celebró sus 28 años de edad, y lo hizo a lo grande, pues además de recibir el cariño de sus millones de fanáticos, los sorprendió al invitar a Felix de Stray Kids a su festejo. Los miembros de ONCE quedaron encantados con esta dupla, por lo que convirtieron en tendencia a los idols en plataformas como Twitter y TikTok, en donde también se pueden ver extracto de un video que hicieron juntos.

Im Na-yeon, nombre real de la cantante, nació un día como hoy de 1995 en Seúl, Corea del Sur, desde 2015 es integrante de la banda de k-pop TWICE, grupo que llegará a México con dos conciertos en el Foro Sol. Debido a la diferencia horaria con los países asiáticos, la celebración por el cumpleaños de la idol empezó desde ayer, y fue la artista la que decidió ser la primera en festejar su cumpleaños liberando un nuevo video en el que participó el miembro de Stray Kids.

Nayeon de TWICE celebró sus 28 años de edad IG @nayeonyny

Así fue la celebración de Nayeon con Felix

Hace unas horas, la cantante, que festejó sus 28 años, liberó el videoclip de su canción “NO PROBLEM”, uno de los temas de lado B de su mini-álbum debut en solitario “IM NAYEON” el cual vio la luz en 2022. Este MV fue muy especial, debido a que el tema lo cantó en vivo con una banda como complemento, por lo que el ONCE, nombre que recibe el fandom, pudo disfrutar de su espectacular voz, que la ha hecho colocarse como una de las favoritas de la industria.

El video fue doblemente especial, ya que contó con la presencia de Felix de Stray Kids, con el que de hecho colaboró en esta canción. El joven rapero apareció luciendo un look muy al estilo callejero, ya que portó un pantalón negro, combinada con una playera blanca con estampado y una camisa desabotonada de color azul, tono del que también tría su cabellera, por lo que muchos pudieron notar que el clip fue grabado hace algunos meses, pues el cantante de k-pop ahora tiene el pelo rubio.

Es así como Nayeon celebró con Felix su cumpleaños, y la ayudó a sorprender tanto al ONCE y al Stay, sus respectivos fandom, que quedaron encantados con el video, en el cual también se refleja la amistad que tienen desde hace algunos años, ya que pertenecen a la misma agencia. Como era de esperarse, los "likes" y mensajes de felicitación no se hicieron esperar en las redes sociales oficiales de TWICE.

