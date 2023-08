TWICE regresa a México después de cinco años y anuncia su concierto en el Foro Sol

TWICE es uno de los grupos más populares del momento en el K-Pop, con sus últimos comebacks han logrado consolidar su presencia en Estados Unidos, pues llenaron sus primeros estadios fuera de Asia con su actual tour, el cual anunció que su próxima parada será la Ciudad de México en 2024.

En medio de las promociones por el solo de su líder Jihyo, TWICE ha estado presentándose a lo largo de Asia y Estados Unidos. Desde hace tiempo había rumores de su posible regreso. Ahora será una realidad, pues en redes sociales se compartió la noticia de su concierto en México.

TWICE se presentó por primera vez en 2019 en el Palacio de los Deportes, cinco años después, sus llamados ONCE esperan su regreso en su mejor momento de popularidad. Te contamos todo lo que debes saber sobre la fecha, precio de boletos y venta del "Ready to be" tour en México.

TWICE regresa a México y apuesta por el Foro Sol

A través de redes sociales, varias cuentas de anuncios de conciertos y venta de boletos compartió el anuncio aún no oficial de que TWICE llegará a México en 2024 con su tour "Ready to Be" y se presentarán por primera vez en el Foro Sol, siendo el segundo grupo K-Pop en hacerlo.

Hasta el momento no se ha revelado el anunció oficial por parte de la promotora, ni el precio de boletos, secciones o paquetes VIP, así como la fecha de preventa y al público en general. El concierto de TWICE en México se llevará a cabo en febrero de 2024 y marcará su regreso después de 5 años.

Se espera que logren el récord después de otro grupo de chicas K-Pop, pues en estos últimos años su popularidad ha crecido y les permitió presentarse en estadios como el Met Life.