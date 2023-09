Los Tucanes de Tijuana: por supuesto saludo a narcos fueron vetados 15 años de su hogar

Los Tucanes de Tijuana han revolucionado la manera de cantar corridos, en sus más de 36 años de carrera musical han deleitado a millones de personas con piezas como “El centenario”, “La chona”, “El tucanazo” y “El amor soñado” por mencionar algunas de las cientos que aparecen en su gran repertorio.

Aunque ahora los artistas son libres de cantar en cualquier lugar del mundo, fue hasta este 2023 cuando rompieron el veto que tenían en Tijuana, Baja California, pues estaban acusados de hacer apología al narcotráfico con sus canciones y de mandar saludos a diversos personajes ligados con la delincuencia.

Los Tucanes de Tijuana ya pueden cantar en su ciudad. Captura de Pantalla IG/ lostucanesdetijuana

La banda encabezada por Mario Quintero recibió del gobierno indicaciones para no presentarse en Tijuana, ya que fue en 2008 cuando el vocalista en una de las presentaciones que tuvieron en el Hipódromo Caliente de dicha ciudad dijo: “Un saludo para El Teo y su compadre El Muletas, arriba la maña”, por lo que fueron vetados por más de 15 años.

Fue Julián Leyzayola, Jefe de Seguridad en ese momento quien pidió que la banda no volviera a cantar en Tijuana y así fue, ya que por varios años lo cumplieron y aunque eran originarios de esa ciudad no se podían presentar ni en eventos privados y mucho menos en conciertos masivos, pues no eran bien recibidos.

Los Tucanes de Tijuana estarán próximamente en Guadalajara. Captura de Pantalla IG/ lostucanesdetijuana

Los Tucanes de Tijuana rompen el veto

A pesar de varios intentos a lo largo de los años, Los Tucanes de Tijuana no lograban que el gobierno los dejara regresar a su hogar, e incluso se sabe que en 2017 el presidente municipal en turno, Juan Manuel Gastélum negó otro permiso a unos empresarios que querían incluir a los artistas en un concierto masivo.

Pero en 2020 llegó una nueva oportunidad ya que Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana, permitió que Los Tucanes cantaran en un concierto virtual como parte de las actividades que artísticas que había por la pandemia de Covid 19. El evento fue transmitido por las redes sociales del municipio y fue cuando se anunció que cuando las autoridades de salud quitarán las restricciones los “papás de los pollitos” podrían regresar.

Y así fue, el 8 de julio del 2023 en el Estadio Caliente Los Tucanes de Tijuana regresaron a su casa después de más de 15 años de no estar en un evento en vivo y conviviendo con todo su público que extrañaban acudir a uno de sus bailes, la agrupación recibió el apoyo de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez quien hizo posible el encuentro de los famosos con sus seguidores.

SIGUE LEYENDO

Los Tucanes de Tijuana: con tan solo 300 pesos puedes ver a los “meros meros” del corrido en esta ciudad

Los Tucanes de Tijuana aparecen junto a Luis R Conriquez y desatan rumor de nuevo corrido bélico