Suga de BTS revela cuándo iniciará su servicio militar y entristece a todo el ARMY: “No hay necesidad de llorar”

La mañana de este domingo 17 de septiembre, los seguidores de BTS amanecieron con una devastadora noticia pues resulta que ya se dio a conocer la fecha en la que Suga iniciará su servicio militar, lo cual, resultó ser mucho antes de lo esperado, además, el apuesto músico realizó una transmisión en vivo en la que habló del tema y provocó más de una lágrima entre sus fans por emotivas declaraciones con las que se despidió.

Fue a durante las primeras horas de este domingo 17 de septiembre cuando Big Hit Music emitió un comunicado en el que confirmaron la fecha en la que su artista, Suga, dará inicio al servicio militar, el cual, es obligatorio en Corea del Sur y como se dijo antes, dicha fecha resultó ser mucho antes de lo esperado pues se informó que se presentará a cumplir con su obligación social el próximo viernes 22 de septiembre.

“Hola, somos BIGHIT MUSIC. Gracias por su continuó apoyo a BTS. Tenemos información sobre el servicio militar de Suga. Comenzará su servicio requerido el 22 de septiembre”, informó la compañía discográfica y en otro momento de su comunicado informaron que no realizarán eventos para despedir al cantante, asimismo, pidieron no ingresar al campo de entrenamiento ni participar en eventos o tours no autorizados.

“No se llevarán a cabo eventos oficiales el día que comience su servicio o el día que ingrese al campo de entrenamiento. Les pedimos amablemente a los fans que se abstengan de visitar a Suga en su lugar de trabajo durante el periodo de su servicio. Por favor transmitan sus cálidos saludos y aliento solo en sus corazones.

Suga confirmó que el reencuentro de BTS sigue en pie para el 2025. Foto: IG: agustd

Tengan cuidado de verse afectados por recorridos no autorizados o por paquetes de productos que utilicen ilegalmente la propiedad intelectual del artista. Nuestra empresa tomará las medidas adecuadas contra intentos de cualquier actividad comercial que haga uso no autorizado de la propiedad intelectual del artista”, informó la compañía discográfica, quienes para cerrar señalaron que también se encargarán de apoyar al integrante de BTS en todo momento.

“Les pedimos su amor y apoyo continuo para Suga hasta que complete su servicio y regrese. Nuestra empresa también se esforzará por darle todo el apoyo que necesite durante este tiempo. Gracias”, finaliza el comunicado.

“No hay necesidad de llorar”, así se despidió Suga del ARMY

Luego de que se diera a conocer la fecha en la que Suga iniciará su servicio militar, Min Yoon-gi, como realmente se llama el cantante, realizó un live a través de sus redes sociales en las que conformó la información difundida por su disquera y emitió una serie de emotivos mensajes con los que conmovió a todo el ARMY, no obstante, reiteró que el plan de reunir a BTS en 2025 sigue en pie.

“Así es, el futuro estará bien”, No hay necesidad de llorar, dijimos que nos volveríamos a encontrar en 2025, ¿verdad? y “Es una pena que no pueda hacer cosas durante unos dos años”, fueron algunas de las frases con las que Suga conmovió a todo el ARMY.

SIGUE LEYENDO:

¿Lisa deja BLACKPINK? lo que se sabe de su rechazo al contrato millonario con YG

ARMY se lanza contra Stray Kids por supuestamente copiarle a BTS