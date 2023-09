¿Lisa deja BLACKPINK? lo que se sabe de su rechazo al contrato millonario con YG

Los miembros del BLINK están preocupados después de que se reportara que Lisa no renovaría su contrato con YG Entertainment, la agencia que representa a BLACKPINK. Hasta el momento, la empresa no hablado al respecto, pero según algunos medios surcoreanos, la repera de la banda de k-pop habría rechazado un acuerdo millonario para seguir siendo parte de la compañía, por lo que no se sabe cuál sería su destino dentro de la agrupación.

La banda femenina de k-pop debutó en 2016 y desde ese momento fueron ganando terreno en la industria, hasta convertirse en uno de los grupos más representativos del género y del "Hallyu". Por su parte, la cantante tailandesa comenzó su carrera como solista en 2021, logrando conquistar los charts internacionales y ganando importantes premios, asimismo, se convirtió en la imagen de distintas marcas de lujo, por lo que es reconocida a nivel mundial.

Lisa se encuentra de gira con BLACKPINK IG @lalalalisa_m

¿Lisa deja de ser parte de BLACKPINK?

La mañana de este 14 de septiembre, el medio de comunicación Star News informó que Lisa rechazó una gran oferta de YG Entertainment para permanecer en el sello discográfico, esto luego de que durante el último año han habido negociaciones para que las cuatro integrantes de BLACKPINK renueven su contrato, el cual, según diferentes fuentes, terminó apenas en agosto, por lo que esta actualización preocupa a los fans de la girl group.

De acuerdo al informe, la intérprete de "Money" ha recibido varias ofertas millonarias de sellos de todo el mundo: "Ha habido rumores que afirman que Lisa ha recibido ofertas de sellos extranjeros, incluida Tailandia, por valor de decenas de millones de dólares", explicó en su reporte la publicación, que detalló que incluso la agencia surcoreana a la que le pertenece el nombre de BLACKPINK le ofreció alrededor de 40 millones de dólares.

"También hay un rumor que dice que Lisa ya rechazó la primera oferta de YG y recientemente rechazó una segunda oferta. Se especula que el tamaño del contrato vale 50,000 millones de wones (alrededor de 37,7 millones de dólares)", compartió la agencia de noticias, quien nuevamente pone el tema de la renovación de contrato de uno de los grupos más importantes del k-pop.

Lisa habría rechazado una oferta de 40 millones de dólares X @kchartsmaster

Esta no es la primera vez que se da a conocer que Lisa podría dejar la agencia con la que debutó, ya que en julio el medio Munhwa Ilbo informó que la estaba buscando una compañía china y otra estadounidense. Hasta el momento, se sabe que tanto la rapera como sus compañeras, Rosé, Jenni y Jisoo, están negociando algunos acuerdos con YG. En caso de que alguna salga compañía, el futuro es incierto, ya que bien podría negociar quedarse en BLACKPINK, o ya no ser parte de la banda.

