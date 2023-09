"Euphoria" cuestionada otra vez: acusan a su creador de un nuevo terrible plagio

Una nueva acusación de plagio cayó sobre 'Euphoria', la aclamada serie de HBO Max que narra la vida de un grupo de adolescentes estadounidenses que buscan saber quiénes son, mientras que a la par interactúan con drogas, sobreviven a relaciones amorosas y tienen profundas luchas internas.

Sam Levinson, creador y director de 'Euphoria', fue señalado de plagio por Petra Collins, directora del proyecto que estuvo en el trabajo previo al lanzamiento de la serie de HBO Max. En una entrevista con la revista húngara 'Punkt', Collins acusó a Levinson de "usurpar su estilo estético".

'Euphoria': el director Sam Levinson junto a la actriz Zendaya. | Crédito: @HBOMaxLA.

“Trabajé para 'Euphoria' unos cinco meses. Creé todo un mundo para ella e hice los castings. Y en el último minuto, me dijeron: ‘No te podemos contratar porque eres demasiado joven’. Lo acepté. Pero cuando un año después salí de mi apartamento y vi el póster oficial, noté que era exactamente una copia de mi trabajo. Me eché a llorar. Me quedé pasmada. Me había pasado muchas veces en mi carrera, pero no a una escala así”, manifestó Petra Collins en entrevista con 'Punkt'.

'Euphoria' y Sam Levinson cuestionados

La acusación de Petra Collins, artista que dirigió videos musicales para cantantes como Olivia Rodrigo y Selena Gómez, no es la primera que cae sobre 'Euphoria' y Sam Levinson. Hace unos años un grupo de jóvenes revelaron las coincidencias que la serie de HBO Max tenía con una emitida en Israel. Si bien la cadena se defendió expresando que era un "remake", lo cierto es que la duda todavía permanece.

Las actrices de 'Euphoria': Hunter Schafer y Zendaya. | Créditos: @HBOMaxLA.

'Euphoria' debutó en el 2019 y rápidamente se afianzó como una de las series más vistas de HBO Max. Con un gran éxito luego de su primera temporada, que tiene ocho episodios, en el 2022 se estrenó la segunda, que también tiene ocho capítulos. Ahora los fans esperan una tercera temporada, pero todo es una incertidumbre pues no hay fecha oficial de lanzamiento.

