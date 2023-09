Ferka responde a la agresión de Arath de la Torre: el conductor la ofendió en un programa en vivo y a nivel nacional

María Fernanda Quiroz Gil mejor conocida como Ferka le respondió a Arath de la Torre por su agresión durante su participación en el Programa Hoy, y es que en un descuido, la producción dejó abierto el micrófono del presentar y se escuchó como dijo que no toleraba a la exintegrante de La Casa de los Famosos.

Ahora fue Ferka quién decidió responder la dura crítica del conductor del matutino y decidió utilizar sus redes sociales para dicha acción, su respuesta fue un poco sarcástica pero tranquila y con la seguridad que la caracteriza, siempre se ha mostrado como una mujer frontal y esta vez no fue la excepción.

Ferka siempre se ha distinguido por su sarcasmo y valentía y esta respuesta no fue la excepción Foto: Instagram ferk_q

Ferka se defiende de Arath de la Torre

Mediante su cuenta de X, conocida anteriormente como Twitter publicó la palabra "Avísenle" acompañada de emoticones de una persona y un micrófono y después agregó un ""jajajaja", haciendo una clara referencia al bochornoso momento que vivió Arath de la Torre al criticarla en un programa en vivo y en un programa que se transmite en cadena nacional.

"Es un hombre sin educación no sabe respetar a una mujer", "Mentiras no dijo jajaajajaj", "nadie traga a Arath , tipo nefasto", "yo creo que Arath no soporta ni estar vivo", "pobrecito, él es de los mas odiados por su mal carácter"; son algunos de los comentarios que se leen en redes.

El presentador se defendió hace unos días Foto: Instagram arathdelatorre

Programa Hoy: olvidan cerrar el micrófono de Arath de la Torre y habla mal de su compañera

Fue en la transmisión del pasado jueves 7 de septiembre cuando Arath de la Torre, uno de los conductores más queridos del matutino de Televisa, estaba fuera de cuadro, pero su micrófono seguía abierto, por lo que se escucharon los comentarios negativos que lanzó contra una de sus compañeras.

Por medio de su cuenta en X el sitio especializado en temas de entretenimiento "Cultura Pop" compartió el momento exacto en el que Arath de la Torre habla de la mala relación que tiene con Ferka, una de las invitadas frecuentes al matutino de San Ángel.

En las imágenes vemos completamente en vivo a Paul Stanley, Andrea Escalona, Ferka y Carlos Arenas, sin embargo, lo que más llamó la atención es que de fondo se escucha la voz de Arath de la Torre. El conductor del "programa Hoy" fue sorprendido mientras hablaba de Ferka.

Resulta que la producción del matutino de Televisa olvidó cerrar el micrófono de Arath de la Torre provocando que se escuchara cuando confirma que no tolera a Ferka, a pesar de que la conductora estaba como invitada estrella en la reciente transmisión.

"A Ferka no la tolero", dijo el conductor en pleno programa en vivo.

Como era de esperarse el polémico momento protagonizado por Arath de la Torre se volvió viral a los pocos minutos. Algunos fans reprobaron la actitud del conductor del "programa Hoy" y otros dijeron que no es claro lo que se escucha, por lo que pidieron no caer en especulaciones.

