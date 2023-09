Karely Ruiz: 3 impactantes fotos que la hicieron perder su cuenta de Instagram

Pese a que durante los últimos meses Karely Ruiz trató de ser más cuidadosa con el contenido que publicaba en Instagram para no transgredir las normas de convivencia, la famosa aplicación de la camarita decidió eliminar el perfil de la modelo regiomontana, por lo que en esta ocasión te diremos cómo es que esta sanción afectará a la estrella de OnlyFans, además, te mostraremos 3 fotos que la llevaron a ser víctima de la censura.

Fue desde el pasado martes 5 de septiembre cuando Karely Ruiz anunció a través de su perfil oficial de Facebook que había perdido su cuenta de Instagram, sin embargo, no ofreció más detalles al respecto por lo que se desconoce si solo se trata de una suspensión temporal o definitiva, no obstante, entre sus fans se ha especulado que fueron sus impactantes postales subidas de tono las que la llevaron a ser víctima de la censura pues esta no es la primera vez que atraviesa por una situación similar.

Karely Ruiz tenía cerca de 10 millones de seguidores en Instagram. Foto: IG: karelyruiz

Como se dijo antes, desde hace ya varios meses Karely Ruiz había implementado distintas medias para no transgredir las normas de convivencia de la famosa aplicación de la camarita, incluso, se vio obligada a aumentar su actividad en Facebook y en Twitter pese a que era Instagram la plataforma que más ocupaba para promocionar su trabajo en OnlyFans, no obstante, estas medidas no fueron suficientes y terminó perdiendo su cuenta donde tenía cerca de 10 millones de seguidores.

¿Cómo le afecta a Karely Ruiz haber perdido su perfil de Instagram?

El hecho de que Karely Ruiz haya perdido su perfil oficial de Instagram la afecta de muchas formas pues para empezar tendrá consecuencias económicas ya que no podrá monetizar su contenido ni incentivar a sus admiradores a que se suscriban a su perfil oficial de OnlyFans, además, su popularidad en plataformas digitales también podría verse afectada ya que esta plataforma era uno de los principales canales de interacción con sus seguidores.

Karely Ruiz podría tener pérdidas económicas tras haber perdido su perfil de Instagram. Foto: IG: karelyruiz

Por otra parte, también podría tener pérdidas monetarias debido a que no podrá cumplir con sus compromisos comerciales con algunas marcas, empresas y hasta con otras modelos que le pagan para hacerles publicidad.

Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que Karely Ruiz es víctima de la censura de alguna plataforma digital pues ella misma ha contado que a lo largo de su carrera ha perdido más de una decena de perfiles en distintas aplicaciones, sin embargo, siempre ha encontrado la manera de mantener su popularidad en redes sociales por lo que se cree que ya se encuentra trabajando en alguna estrategia para no perder presencia en la plataforma perteneciente a Meta.

Karely Ruiz no ha revelado si podrá recuperar o no su perfil de Instagram. Foto: IG: karelyruiz

Es importante señalar que, tras haber anunciado que perdió su cuenta de Instagram, Karely Ruiz no ha tenido nuevas interacciones en Facebook, por lo que algunos de sus fans se han mostrado preocupados, pero se espera que sea en las próximas horas cuando la modelo regiomontana se reporte y pueda revelar qué es lo que tiene planeado hacer para recuperar su cuenta o si simplemente abrirá un nuevo perfil.

